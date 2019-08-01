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日本首次批准「合成獸」研究 培育移植用人體器官

2019-08-01 15:24香港01 記者梁凱怡／報導

圖為示意圖。日本文部科學省專家委員會7月24日首次批准科學家進行人獸混合的幹細胞...
圖為示意圖。日本文部科學省專家委員會7月24日首次批准科學家進行人獸混合的幹細胞研究。團隊將首先以老鼠作為實驗。圖取自ingimage
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日本文部科學省專家委員會7月24日首次批准科學家進行人獸混合的幹細胞研究。科學家計劃製造含有人類細胞的動物胚胎，並將胚胎移植到動物體內，最終長成適合人類的器官

中內啓光教授將率領東京大學和加州史丹福大學（Stanford University）的研究員，利用基因改造技術令動物胚胎不會長出特定器官，同時將人工多能性幹細胞（iPS）注入胚胎，令胚胎成長時透過人類的細胞製成該器官，得出適合移植到人體的器官。日本研究團隊將首先以老鼠作為實驗。

有生物倫理學家擔心未能將人類細胞局限於特定器官發展，在動物腦部出現人類細胞，影響認知。中內指，已在實驗設計中考慮到有關情況。研究員會在胚胎發展至一定階段後，檢查胚胎腦部，如發現有超過30%屬人類細胞，將會中止實驗。

中內曾在史丹福大學利用綿羊進行同類研究。他表示，在綿羊體內生長的人類細胞數目極少，相等於千分之一甚至萬分之一，並永不會生產出「人面獸身」的動物。

日本原本禁止含有人類細胞的動物胚胎生長多於14日，亦不容許將有關胚胎移植至代孕子宮。但文部科學省3月發出新指引，批准混合胚胎移植至代孕子宮並進行分娩。研究團隊6月獲倫理委員會批准後，向文部科學省提交研究計劃，預計8月會獲得最終批准。

延伸閱讀：

港大與英德團隊研究豬隻幹細胞　冀透過基因編輯減非洲豬瘟風險

中美合作研究：精卵結合之初不能稱為生命　或應重新定義生命起始

文章授權轉載自《香港01》

器官基因東京大學
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