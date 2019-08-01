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不堪財務壓力投河？印度咖啡大亨陳屍河畔

2019-08-01 13:58世界日報 編譯中心／綜合31日電

印度咖啡大亨悉達多（V.G. Siddhartha）失蹤多日後，被人發現已經死亡...
印度咖啡大亨悉達多（V.G. Siddhartha）失蹤多日後，被人發現已經死亡，據傳他數天前留下一封信，表明自己因銀行、投資人和稅務機關的壓力感到力不從心。 美聯社
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印度咖啡大亨悉達多（V.G. Siddhartha）失蹤多日後，被人發現已經死亡，據傳他數天前留下一封信，表明自己因銀行、投資人和稅務機關的壓力感到力不從心。警方表示，他的遺體在印度南部的河畔被發現，死因待查。

悉達多29日在靠近印度南方城市芒加羅市（Mangaluru）的一座橋邊，告訴司機想去散步，當晚便沒有再回到車上。該市警察局今天宣布發現悉達多的屍體，但未詳述案情。

悉達多創立的「每日咖啡」（Coffee Day Enterprises）在當地營運成績連星巴克（Starbucks）也不敵。「每日咖啡」公司昨天公開一封據說是悉達多寫給董事會和員工的信，信中提及他被環境壓垮，來自貸款銀行和一家公司私募夥伴的壓力，以及稅務人員的騷擾令他無法再承受。

他在信中說，一個私募夥伴一直逼著他買回公司股票；銀行的壓力導致「嚴重的流動性緊縮」，「我的意圖從來就不是欺騙或誤導任何人，我是失敗的企業家。」

據報導，悉達多另一半是前外交部長及卡納塔卡省長克利希納（S.M. Krishna）的女兒，這使他成為印度政商關係亨通的巨賈之一。但印度稅務當局2017年突襲公司辦公室後，他的咖啡帝國遇到壓力。

印度咖啡警察
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