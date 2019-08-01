杜拜王妃帶子女出逃在英申請保護令 要打離婚官司

2019-08-01 14:08 世界日報 編譯中心／綜合31日電



杜拜王妃向英國法院申請強迫婚姻保護令。 路透社 分享 facebook

杜拜親王謝赫的分居妻子哈雅王妃在6月爆出帶著一子一女逃到德國尋求庇護，之後轉往英國準備離婚，7月30日有媒體拍到哈雅王妃離開倫敦高等法院的畫面。對此，目前杜拜當局還沒有任何回應。

香港01報導，45歲的哈雅王妃在和丈夫阿聯總理兼杜拜酋長穆罕默德結縭15年後，30日到英國倫敦高等法院，申請強迫婚姻保護令（forced marriage protection order）、禁制騷擾令，並爭取一雙兒女的監護權。

6月時出現關於哈雅王妃和保鏢的緋聞，謝赫的Instagram官方帳號貼出一首阿拉伯詩，寫道：「妳這個叛徒，妳背叛了最珍貴的信任，妳的把戲已被揭穿。」哈雅隨後帶一子一女逃離杜拜。

據報導，哈雅王妃出席在倫敦舉行的聆訊，穆罕默德則未有出席。雙方早前透過高等法院發出聯合聲明指，有關程序涉及兩名子女，而非離婚或財務問題。

穆罕默德是身價高達40億美元、排名第五的全球王室富豪，但哈雅王妃也是大有來頭。

她是已故約旦國王胡笙的掌上明珠、現任約旦國王阿布都拉同父異母的妹妹，從小在英國長大、畢業於牛津大學，和英國王室交情深厚，還是出戰過奧運的馬術選手。