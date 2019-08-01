朋友攔她攔不住 劍橋女大生強開機艙門跳機墜地

2019-08-01 11:14 聯合新聞網 綜合報導



劍橋女大生艾蘭娜（Alana Cutland）研究旅程返家時，竟從飛機上一躍而下。圖擷自 dailynews 分享 facebook

一名劍橋大二女學生從馬達加斯加搭機返家時，突然開啟正在飛行中的班機艙門，試圖一躍而下，身旁的朋友及機長緊急抓住她的腳，雙方拉扯不到幾分鐘，女子便從海拔5000英尺（約1524公尺）的高空墜落至馬達加斯加的草原，且女子的屍體有可能無法尋獲。

根據英國《每日郵報》報導，這位19歲的劍橋大二女學生名叫艾蘭娜（Alana Cutland），就讀生物學系，她為了研究一種特殊種類的螃蟹來到馬達加斯加的偏遠村落，但在返家搭機時，她竟突然解開安全帶，並打開機門準備跳下，但她旁邊的友人以及機長立刻發現，並拉住了她的腳，艾蘭娜奮力掙扎，經過5分鐘後，艾蘭娜仍從高空墜落至馬達加斯加的草原上。

艾蘭娜原先計畫在當地待上六週，但在跟父母激烈的討論後，決定八天之後跟著友人離開。事後警方表示，經過調查艾蘭娜的文件與訊息後，發現她似乎是在研究工作上受挫，且有偏執妄想的傾向。而她的友人也表示，艾蘭娜難以控管她的私生活與研究，她多次寄信向父母尋求精神上的幫助，但仍無法處理好自己的壓力。

艾蘭娜的父母說，他們知道女兒要去海島做研究，但聯絡不上女兒後，就開始想到最壞的情況了。對於艾蘭娜的死，警方目前正在積極調查，但艾蘭娜的屍體墜落在充滿肉食性動物的草原上，恐怕難以尋獲。

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