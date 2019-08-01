親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

組黨理念親說明 柯文哲：以台灣為民以民眾為本

MLB／731大限最震撼交易 太空人補進葛蘭基

被家長學生直批評營養午餐「沒味道」 南韓營養師不堪壓力尋短

2019-08-01 10:10聯合新聞網 綜合報導

圖為示意圖，南韓女營養師調配健康營養午餐，卻被批評不好吃，令她壓力大到不堪負荷。...
圖為示意圖，南韓女營養師調配健康營養午餐，卻被批評不好吃，令她壓力大到不堪負荷。 聯合報系資料照片／記者徐兆玄攝影
分享

南韓全州一所國中所提供的營養午餐，被學生及家長抱怨不好吃，讓設計餐點的營養師壓力大到不堪負荷，今年六月在自家屋頂輕生，死前並沒有留下遺書。營養師親友透露，生前該名營養師曾抱怨看到學生的滿意度調查表示「非常不滿意」，令她相當挫折。

《韓國時報》報導，韓國全州一名26歲的女營養師朴世珍（박세진），為著重學童在校飲食健康，按照南韓《學校給食法》規定設計營養午餐菜色。但據其他營養師說法，孩子喜歡重口味食物勝過青菜水果，也因此讓朴世珍所設計的營養午餐被批評「沒有味道」。

據朴世珍的朋友表示，5月30日她曾抱怨過學校的營養午餐滿意度調查顯示「非常不滿意」，且結果比前一年還要糟，令她相當灰心。甚至有家長不滿營養午餐菜色直接到學校投訴。而朴世珍的家人表示，有其他學校營養師傳訊息嘲笑她，「如果自己媽媽在家煮飯時被嫌，心情也會不好吧。真不懂為什麼要做這種調查。」

而校方則試圖撇清，表示朴世珍輕生應與營養午餐無關，因為問卷滿意度很高，但卻拒絕公開結果。校方認為意外發生應該是朴世珍與家人發生爭執，但卻被她的父親打臉並非事實。韓國警方在上個月17日以證據不足結案，而家屬正積極調查朴世珍身邊同事及朋友，以申請「工業事故」。

南韓《學校給食法》規定，營養師準備膳食時，不得使用過量的糖、鹽、脂肪及食品添加物，而應使用各種食材保障學童飲食健康。但根據有15年經驗的校園營養師說法，飲食指南指示的食品與孩子們喜歡的食物並不一樣，如何調配健康又能讓學生的營養午餐，讓南韓的校園營養師相當頭疼。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

營養午餐南韓
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

報告：英國最炎熱10年 全發生在2002年後

2019-07-31 18:35

千萬訂閱Youtuber飛行滑翔翼失事 失聯一天後找到屍體

2019-07-31 17:06

東京奧運追加門票抽選 首輪一張沒中者有機會敗部復活

2019-07-31 07:42

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

熱門文章

Fed「鷹式降息」令市場失望 道瓊下挫333點、美元竄升

2019-08-01 04:30

趁老婆出差下載交友軟體 配對結果讓他上網求救

2019-07-31 14:18

空服員躲在行李架 乘客：我在做夢嗎？

2019-07-31 19:34

男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42

美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表

2019-08-01 02:03

早稻田高材生寫「買春部落格」爆紅 夢想成為第一AV男優

2019-07-31 18:51

家中出現「比成人手掌大」蜘蛛 她求救網友回：燒房子比較快

2019-07-31 20:47

波蘭小鎮9年無男嬰出生成「女兒國」 遺傳學家急解謎

2019-07-31 22:00

商品推薦

商品推薦

留言

Top