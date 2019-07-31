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電流刺激迷走神經 英研究：搔耳療法可防老化

2019-07-31 23:17中央社 倫敦30日綜合外電報導

英國研究指出，透過電流刺激耳朵內部迷走神經的搔耳療法，可平衡人體神經系統，有助於55歲以上的中年人減緩衰老且變得更加健康。受試者不會感到疼痛，只會有搔癢耳朵的感覺。

英國廣播公司（BBC）報導，一項小型研究發現，迷走神經（vagus nerve）會將訊息從大腦傳遞至心肺和腸道等器官，刺激耳內迷走神經可改善身體狀態、睡眠品質和情緒。迷走神經攸關人體自律神經系統。

研究人員每天為29位、年齡都在55歲以上的健康受試者搔癢耳朵15分鐘，進行經皮膚刺激迷走神經療程。

為期兩週的實驗結束後發現，這項療法增加了受試者的副交感神經活動，減少交感神經的活動，有助於平衡體內神經系統，有些人也感到心情變好且睡眠品質變佳。

隨著年齡增長，人體神經系統的平衡儲逐漸出現問題。會讓精神處於亢奮狀態的交感神經漸成主導地位，而讓身體處於放鬆、幫助睡眠的副交感神經卻變疲乏。神經系統失衡讓人們容易罹患諸如心臟病或高血壓等疾病，以及出現憂鬱和焦慮狀態。

英國里茲大學（University of Leeds）研究團隊表示，搔耳刺激迷走神經療法對人們的生活起了很大作用，但需要更多研究來證實它對人體健康的長期影響。

研究報告作者、里茲大學生物醫學院的布勒瑟頓（Beatrice Bretherton）表示：「這些研究結果僅是冰山一角。目前看到如此棒的治療效果，對於進一步研究，調查每天對耳朵進行刺激的療效以及長期潛在益處，讓我們深感振奮。」

布勒瑟頓博士指出，當前計畫是探討這項療法是否能改善心臟衰竭、憂鬱以及腸躁症等特定毛病。

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