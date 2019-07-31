千萬訂閱Youtuber飛行滑翔翼失事 失聯一天後找到屍體

2019-07-31 17:06 聯合新聞網 綜合報導



美國千萬訂閱Youtuber格蘭特因飛行滑翔翼時失事，屍體隔一天被發現。圖擷自 The King of Random臉書 分享 facebook

美國知名Youtube科學頻道「The King of Random」擁有千萬訂閱，而年僅38歲的頻道創作人格蘭特（Grant Thompson）在進行滑翔翼運動時失事，警方在接獲通報後隔一天才找到格蘭特的遺體。

根據美國《BuzzFeed News》報導，格蘭特從猶他州的Sand Hollow州立公園旁起飛滑翔翼，但起飛後，格蘭特友人便與他失聯，且有1個小時都聯絡不上他，因此在周一晚間向警方通報他失聯的消息，而警方也根據他電話的GPS座標進行地毯式搜尋，終於在隔天尋獲他的遺體，而遺體附近留有他的飛行裝備和錄影器材。

事發過後，Youtube頻道「The King of Random」也發出一則影片，告知大家格蘭特死亡的消息，上面寫道「格蘭特非常喜愛他的粉絲們，而他的遺愛會永遠活在這個頻道與全世界他所創造的社群裡」，底下也有許多粉絲留言「安息吧，你不會被遺忘」、「你創造了我的童年」、「每次都很期待上傳新影片，可以學到新的東西，希望你好好安息」。

對於格蘭特的飛行失事，警方目前正在審查他飛行時所拍攝的影片，希望釐清墜落的原因。