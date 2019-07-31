親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反擊陸限縮自由行 林佳龍砸36億推國旅秋冬補助

評／「齊天大聖」韓國瑜 是Ｍ型社會的政治原子彈

千萬訂閱Youtuber飛行滑翔翼失事 失聯一天後找到屍體

2019-07-31 17:06聯合新聞網 綜合報導

美國千萬訂閱Youtuber格蘭特因飛行滑翔翼時失事，屍體隔一天被發現。圖擷自T...
美國千萬訂閱Youtuber格蘭特因飛行滑翔翼時失事，屍體隔一天被發現。圖擷自The King of Random臉書
分享

美國知名Youtube科學頻道「The King of Random」擁有千萬訂閱，而年僅38歲的頻道創作人格蘭特（Grant Thompson）在進行滑翔翼運動時失事，警方在接獲通報後隔一天才找到格蘭特的遺體。

根據美國《BuzzFeed News》報導，格蘭特從猶他州的Sand Hollow州立公園旁起飛滑翔翼，但起飛後，格蘭特友人便與他失聯，且有1個小時都聯絡不上他，因此在周一晚間向警方通報他失聯的消息，而警方也根據他電話的GPS座標進行地毯式搜尋，終於在隔天尋獲他的遺體，而遺體附近留有他的飛行裝備和錄影器材。

事發過後，Youtube頻道「The King of Random」也發出一則影片，告知大家格蘭特死亡的消息，上面寫道「格蘭特非常喜愛他的粉絲們，而他的遺愛會永遠活在這個頻道與全世界他所創造的社群裡」，底下也有許多粉絲留言「安息吧，你不會被遺忘」、「你創造了我的童年」、「每次都很期待上傳新影片，可以學到新的東西，希望你好好安息」。

對於格蘭特的飛行失事，警方目前正在審查他飛行時所拍攝的影片，希望釐清墜落的原因。

YouTubeYouTuber
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

東京奧運追加門票抽選 首輪一張沒中者有機會敗部復活

2019-07-31 07:42

京都動畫縱火案 嫌犯曾投稿小說參賽但落選

2019-07-30 23:11

影／新加坡用機器人煮湯麵 45秒做好一碗

2019-07-30 17:55

印尼拒收洋垃圾 廢棄物貨櫃退回法國香港

2019-07-30 17:21

日本平均壽命創新高 女87.32歲男81.25歲

2019-07-30 16:41

地獄級熱浪席捲歐洲！全球16億台冷氣 歐洲僅有6％

2019-07-30 16:03

為低調拒登封面 梅根客座Vogue編輯要專訪蜜雪兒

2019-07-30 15:40

衛星影像看歐洲熱浪 大地通紅如陷赤焰之中

2019-07-30 15:25

德車站不明人士推人落軌 8歲男童遭高鐵撞死

2019-07-30 15:21

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

女子參加歡樂趴遇槍擊案 傲人上圍內衣竟救了她命

2019-07-30 20:30

川普延後售台F-16戰機 美議員控：把台灣當美中貿易談判籌碼

2019-07-30 21:46

貿易談判前夕 習喊話：打好化險為夷主動戰

2019-07-31 00:07

女度假前紋眉竟慘變「憤怒鳥」 11萬海島旅遊直接泡湯

2019-07-30 21:44

他打開媽媽冰箱驚見女嬰屍 疑是自己親生姊姊

2019-07-31 10:29

男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42

憂英國硬脫歐 北愛爾蘭、蘇格蘭喊「脫英」

2019-07-30 22:02

趁老婆出差下載交友軟體 配對結果讓他上網求救

2019-07-31 14:18

韓國棒球賽KissTime捕捉小兄妹 哥哥強吻妹妹全場尖叫

2019-07-30 19:43

京都動畫縱火案 嫌犯曾投稿小說參賽但落選

2019-07-30 23:11

影／新加坡用機器人煮湯麵 45秒做好一碗

2019-07-30 17:55

美韓軍演下周登場 北韓今早再發射數枚飛彈

2019-07-31 07:09

川普警告中國 別想拖到美國大選後達成貿易協議

2019-07-30 20:06

蘋果財報後電話會議 5大重點一次看

2019-07-31 08:40

邊談判邊開砲 川普推文批中國占便宜

2019-07-31 00:09

人頭當足球！巴西監獄幫派屠殺57死

2019-07-30 23:51

拜華為所賜 這檔水餃股成了美國最飆太陽能股

2019-07-31 13:56

美國股市臨Fed決策日連二日下跌 科技股中川普箭落馬

2019-07-31 06:36

美國運動服飾品牌UA下修北美財測 股價暴跌13%

2019-07-30 20:27

川普對中國放話 美股早盤「嚇」跌

2019-07-30 21:54

川普又嗆中 紐時：凸顯談判吃癟

2019-07-31 14:14

強森脫歐協議 蘇格蘭：恐帶來災難

2019-07-30 18:10

遊戲機晶片需求不如預期 AMD料本季營收令市場失望

2019-07-31 07:46

蘋果本季營收預測高於分析師預期 新iPhone表樂觀

2019-07-31 06:18

洪水中的「深度報導」巴國記者只露出頭做報導

2019-07-31 11:14

習近平表弟豪賭 澳洲警方調查是否洗錢滲透

2019-07-31 12:45

美國將繼續對中、台等六國部分進口鋼品實施反傾銷關稅

2019-07-31 06:51

觸貿易談判楣頭？川普批中國沒履諾 美股期指跌

2019-07-30 20:23

貿易談判北京採拖字訣 川普：別想拖到美大選後

2019-07-30 22:47

駐韓軍費又要調 美國開價50億美元

2019-07-30 23:58

美企財報驚喜 沖淡美股焦慮

2019-07-30 23:45

北韓今晨再度試射兩枚短程飛彈 飛行250公里

2019-07-31 08:17

中美上海貿談「恐陷針鋒相對」

2019-07-31 00:07

美史上最貴戰艦 福特號竟連彈藥升降機都沒好

2019-07-31 15:00

憂硬脫歐 蘇格蘭、北愛喊脫英

2019-07-30 23:50

川普反法西斯發言惹議 Cuso標籤瘋傳

2019-07-30 18:09

UA拉警報 下修北美財測

2019-07-30 23:45

強森不顧硬脫歐經濟風險 英鎊恐被推入近35年最低

2019-07-31 11:20

英相對歐盟下最後通牒 強森揚言不重啟脫歐談判 英鎊急貶

2019-07-30 23:45

日韓貿易戰 美國促請雙方先不要再有動作

2019-07-31 08:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top