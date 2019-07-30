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地獄級熱浪席捲歐洲！全球16億台冷氣 歐洲僅有6％

2019-07-30 16:03聯合新聞網 文章提供／遠見

歐洲近日飽受熱浪帶來的極端高溫。圖為德國民眾在河裡戲水。 美聯社
歐洲近日飽受熱浪帶來的極端高溫。圖為德國民眾在河裡戲水。 美聯社
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生活在台灣的我們，對於夏日正中午的35度C的高溫往往都已令人吃不消，更遑論要面對40度C以上之炙熱時，那種誇張的窒息感有多麼難堪──然而，對於不習慣炎熱氣候、家中幾乎沒有冷氣的許多歐洲人來說，室外能玩水的噴泉近日來成了消暑勝地，因為他們正身陷前所未有的熱浪

在過去兩個月裡，法國（France）巴黎的氣溫不斷刷新紀錄，在7月25日，更測出了歷史新高、誇張的42.6度C，這是自1947年後，巴黎第二次出現突破40度高溫的門檻。氣候的變異不僅加劇全球暖化所影響的衝擊，許多民眾也因為這波難以忍受的熱浪而失去性命。

整個歐洲彷彿開始大「燃燒」的主因，在於北方高壓在西歐上空壟罩，它構成了阻塞高氣壓，讓原本應該隨氣候進來的西風帶被排擠於大西洋外；而此時，來自北非撒哈拉沙漠的熱氣藉此「趁虛而入」，導致西歐各國如法國、德國（Germany）、荷蘭（Netherlands）與比利時（Belgium）更熱，甚至有突破了40度C以上的空前紀錄。

《BBC》報導，專家強調，連日的高溫除了引起森林火災、空氣變質，它還在許多地區造成了軌道因熱膨脹而彎曲的事件，水資源短缺的警訊更成了不容忽視的威脅。

專家分析，熱浪並不罕見，偶爾都會發生，但它正被全球暖化的影響，不斷的放大影響程度，而且發生頻率會更加頻繁。

目前，世界天氣預報小組（World Weather Attribution）對去年歐洲發生的熱浪進行一項科學研究，他們得出結論認為，該地區的高溫很有可能是人為活動導致氣候變化的肇因。

報告強調，如果以目前的趨勢繼續下去，那麼到2040年，整個歐洲的熱浪可能會每隔一年便發生一次，總體平均氣溫可能會在2100年前上升3至5度C。

事實上，濕度和低風速都是加強熱浪的主因，由於人類活動的頻繁和大量建築物、混泥土和柏油路的興建，熱量難以散去，因此市區的影響會非常極端。

為什麼熱浪如此危險？

熱浪最致命的關鍵，在於它會導致脫水、中暑，進而讓本來罹患有心臟、腎臟、呼吸系統疾病的老年人造成致命後果，對嬰兒來說，過熱也是個大威脅。

因為熱浪讓人們降低了人體調節溫度的能力，使其無法保持體溫在正常的標準，發生問題的前兆可能會有頭痛、頭暈、食慾不振、噁心、痙攣與呼吸急促等。

法國衛生部也發表聲明，高溫所導致的臭氧空污，會十分傷害居民的健康，但實際上真正的問題，是「冷休克」和「溺水」所造成的真正傷害。

所謂的冷休克，是指身體突然遭遇生理上極大的冷反應，造成血管急速劇烈收縮，引發心臟負擔和疾病的作用──許多民眾會在嚴峻的熱浪中瞬間進入冰水中消暑，從而引發心臟問題，甚至因為不黯水性而溺水的死亡事件層出不窮，光是在7月的法國，就有上百起溺水事故發生。

然而，由於炎熱的夏季還會持續個幾個月，歐洲整體因熱浪的損失還難以估計，包含因為鐵軌變形減班的火車運輸、因過熱影響的畜牧業暴斃死亡和農業減產，確實令人難堪。

有趣的是，根據國際能源總署（IEA）的調查數據，在全球16億台冷氣中，歐洲使用者只佔了6％，這是由於過去氣候往往不太需要冷氣，以及冷氣的室外機對許多歐洲人來說，那是個非常有礙觀瞻的表現。

不過，隨著近年來熱浪增加的趨勢，許多歐洲人開始向冷氣「屈服」，經銷商訂單愈來愈多，竟成了另類商機。

（作者／魯皓平 本文出自2019.07.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

熱浪高溫法國巴黎暖化荷蘭中暑比利時水資源
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