為低調拒登封面 梅根客座Vogue編輯要專訪蜜雪兒

2019-07-30 15:40 世界日報 編譯中心／綜合29日電



梅根（圖）當Vogue9月號客座編輯，與蜜雪兒歐巴馬對談。 美聯社 分享 facebook 英國哈利王子的妻子梅根將擔任英國版「時尚雜誌」（VOGUE）9月份的客座編輯，內容可看到梅根和美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）坦率地侃侃而談。

英國王室發布聲明說，9月份封面標題為「改變的力量」，將訴說世界知名人類學家珍古德（Jane Goodall）等15位女性，以大無畏勇氣突破藩籬的故事。

梅根希望藉由訪問全球各領域的代表人物，特別是勵行公益、關懷與幫助大眾的模範女性，用文字和讀者分享他們的人生故事，她說：「透過鏡頭，我希望大家可以感受封面故事中，來自各個不同領域女性所匯聚的力量。」

本期封面故事人物還包括紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、好萊塢女影星珍芳達（Jane Fonda）、莎瑪海耶克（Salma Hayek），及啟發各國青少年展開反全球暖化運動的瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）等。

梅根說：「我希望讀者能和我一樣，從篇章中發現『改變的力量』，而深受鼓舞。」9月份英國版時尚雜誌預定8月2日上市。

以往《VOGUE》封面都以大合照的方式明確立體地展現出主題，更彰顯出時尚雜誌龍頭的地位。但這次卻選擇以單獨拍攝的形式將所有受訪者的個人照拼接成封面，而中間空白的位置更是屬於公爵夫人梅根。

梅根寧願成為幕後功臣也不願意「拋頭露面」，不是因為英國王室的規矩或限制，而是梅根不希望透過封面拍攝成為自我讚頌的事情，反而把焦點放在其他她欽佩的傑出女性身上。