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英女子愛美染髮 過敏臉腫三倍如「外星人」

2019-07-30 15:03聯合新聞網 綜合報導

女子染髮後對染髮劑產生過敏反應，臉腫三倍如外星人。圖擷自太陽報
女子染髮後對染髮劑產生過敏反應，臉腫三倍如外星人。圖擷自太陽報
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英國一名女子為了在妹妹的生日旅行中，讓自己有個漂亮的樣子，因此到家附近的美髮沙龍染髮，不過女子對染髮劑中的對苯二胺（PPD）過敏，結果臉腫脹三倍看起來像「外星人」，而且眼皮也腫到讓女子睜不開眼睛。

英國《太陽報》報導，今年24歲的斯蒂芬（Steph O’Dell）四年前，為了讓自己在妹妹的生日時看起來有魅力，她到家附近的美髮沙龍染髮，讓自己的髮色與新接的頭髮髮色相同。斯蒂芬知道自己對染劑中的PPD成份過敏，染髮前也告知髮形師，不過髮型師再三保證染劑不會碰到頭皮，皮膚測試時斯蒂芬也沒有出現不良反應，斯蒂芬就這樣在頭髮上塗上染劑。

結果當天稍晚，斯蒂芬的脖子開始發癢，她認為可能是染劑碰到皮膚導致，趕緊用水沖並塗上止癢膏。結果隔天在飛網阿姆斯特丹後，斯蒂芬的臉開始腫脹，而且情況越來越嚴重，最後腫到眼鏡都戴不上，眼睛也睜不開，甚至連脖子也開始腫起來，差點無法呼吸。

經過類固醇治療後，斯蒂芬的狀況有所好轉，也終於在去年帶著妹妹回到阿姆斯特丹度過妹妹的21歲生日，彌補她應得的旅行。斯蒂芬回應道：「我看起來像個外星人，我再也不會接觸那些染劑，相反的我喜歡自己天然的髮色。」

現在斯蒂芬不再使用染髮劑，接納自己原本的髮色。圖擷自太陽報
現在斯蒂芬不再使用染髮劑，接納自己原本的髮色。圖擷自太陽報
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染髮劑英國
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