京阿尼的原畫電子檔成功復原 五國語言感謝信表心意
京都動畫公司（京阿尼）昨天透過代理律師表示，存在伺服器內的資料、包括數位化的原畫已經完整復原。他們並在官網用日、英、繁中、簡中、韓、德文等五種語言，發表感謝函，「我們得知來自世界各國的許多人，正將他們的心意傳達給我們。此刻，各位的心意，對於正在跟黑暗抗爭的我們來說，是無可取代的依靠。」
京阿尼的三層樓的工作室遭人縱火付之一炬，造成34死、34傷，動畫師、導演喪生火窟。日媒報導指出，位於一樓的伺服器設於有水泥隔間的房間，未遭祝融侵襲，也沒有被滅火的噴水波及。在專家的協助下，已經將存放的資料讀出，據報導，有舊的原畫也有新作品。
京都動畫在官網的繁體中文感謝信全文如下：
給所有關懷京都動畫的朋友們：
這場前所未有的災難，令我們無可替代的夥伴身心受創，甚至還有人被奪去了寶貴的生命。
透過報導，我們得知來自世界各國的許多人，正將他們的心意傳達給我們。
此刻，各位的心意，對於正在跟黑暗抗爭的我們來說，是無可取代的依靠。
在現在的這個瞬間，醫院裡依舊有著正在命懸一線，掙扎著想要握緊生命希望的夥伴。
也有因家人的生命被奪走，而沉浸在悲痛之中的人們。
現在，還請各位給我們一些時間。
京都動畫，從今以後依舊會為世界各地的人們，製作孕育夢想、希望與感動的動畫，為了能讓全公司職員們實現他們的幸福，也為了能對社會與地方作出貢獻，也為了在危難中向我們伸出援助之手的人們一起，拚盡全力奮戰到底。
株式會社京都動畫 總代表 八田英明
留言