京阿尼的原畫電子檔成功復原 五國語言感謝信表心意

2019-07-30 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



京都動畫公司（京阿尼）昨天透過代理律師表示，存在伺服器內的資料、包括數位化的原畫已經完整復原。他們並在官網用日、英、繁中、簡中、韓、德文等五種語言，發表感謝函，「我們得知來自世界各國的許多人，正將他們的心意傳達給我們。此刻，各位的心意，對於正在跟黑暗抗爭的我們來說，是無可取代的依靠。」

京阿尼的三層樓的工作室遭人縱火付之一炬，造成34死、34傷，動畫師、導演喪生火窟。日媒報導指出，位於一樓的伺服器設於有水泥隔間的房間，未遭祝融侵襲，也沒有被滅火的噴水波及。在專家的協助下，已經將存放的資料讀出，據報導，有舊的原畫也有新作品。

京都動畫在官網的繁體中文感謝信全文如下：