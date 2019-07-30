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瑞典小鎮產業沒落 靠環保重生

2019-07-30 10:57聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

【編譯胡夢瑋／綜合報導】瑞典鋼鐵製造重鎮埃斯通納（Eskilstuna）因產業在1970年代急速衰敗，失業率高達16%。不過，當地市民利用資源回收，從家裡、商場到垃圾處理場，步步遵循永續經營概念，讓這個城鎮再度復甦。

2012年，埃斯通納立志要做瑞典，甚至是全球最綠的城市。該市使用沼氣油電公車、低碳發電，並使用發電多餘的熱能來加熱自來水。

在家裡，市民利用七種顏色垃圾桶做垃圾分類，綠色裝廚餘、粉紅色為紡織品、灰色是鋼鐵類、黃色紙類、藍色裝報紙、橘色丟塑膠、黑色為綜合回收。

2015年8月起，人們也可以將不要的東西送給二手百貨公司ReTuna（Tuna為當地的外號）。座落於Retuna Återvinningscentral回收中心旁的ReTuna商場，由埃斯通納公所擁有的公司經營。

居民可將不要的玩具、家具、衣服、家飾、電子產品等交給ReTuna。Retuna員工會做初步篩選，決定回收物是否可用，接著送到商場店家，店員接著進行第二步篩選，挑選他們合意的物品進行改造、修理，物品重生後賣出。

ReTuna不只是二手商場，它致力於推廣環保理念。該商場舉辦活動、研討會、主題日等，全部聚焦在永續經營。ReTuna每年有近300組團體參訪，多數為學生。一名帶團參訪的印度老師表示，ReTuna是一個非常發人省思的地方。

ReTuna證明永續經營是可行的。該商場將回收物改造後售出，2018年銷售額約3914萬新台幣。商場經理安娜．伯格斯通（Anna Bergström）表示，開店當天有6000人拜訪，此後平均每天有700名訪客。

而被ReTuna淘汰的物件，會送到Lilla Nyby垃圾處理場。

Lilla Nyby和其他垃圾場不一樣的是，人力少的可憐。不過，該廠擁有許多輸送帶。輸送帶上的垃圾袋經過攝影機辨識後依顏色分類，這道程序讓只有五個人力的Lilla Nyby，每年可處理兩萬噸的垃圾。

垃圾場經理海樂斯通姆（Mattias Hellström）表示，人們過去必須到超市做垃圾分類，簡單的新系統讓更多民眾願意做回收，輸送帶也有97%的精確率。

Lilla Nyby也做廚餘處理。將廚餘處理成堆肥後回售給居民，廚餘製造的沼氣也被用來當做公車能源。Lilla Nyby後方有烏普薩拉大學的研究設施。他們正在研究使用蛆分解食物，然後再將肥大的蛆拿來當動物飼料。

但有人質疑，若是這個計畫如此成功，為什麼瑞典其他城市，甚至其他國家沒有採用？當地能源局局長碧拉絲（Kristina Birath）表示，這個計畫需要大面積土地運作，也需要更大膽的綠色政治家。

瑞典ReTuna為全球第一間二手百貨公司。取自ReTuna官網
瑞典ReTuna為全球第一間二手百貨公司。取自ReTuna官網
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廚餘瑞典
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