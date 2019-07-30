他在11歲犯下校園槍擊案奪5命 21年下場曝光

2019-07-30 09:52 聯合新聞網 綜合報導



高登（左）在11歲時，與13歲男童強森開槍掃射校園，造成四名學生（右）及一名女老師身亡。圖擷自 都會報 分享 facebook

1998年在美國阿肯色州有件令人感到遺憾的校園槍擊案，主嫌分別為11歲的高登（Andrew Golden）及13歲的強森（Mitchell Johnson），他們趁火警警報響起，師生疏散時，開槍掃射造成5死10傷的悲劇。21年後，高登於一起車禍中身亡，當年遭高登射殺身亡的死者家屬心情難以平復，家屬坦言收到高登的死訊，情緒相當複雜。

根據《都會報》報導，1988年的阿肯色州一名11歲男童高登與13歲男童強森正策劃一起殘忍的校園槍擊案，二人就讀瓊斯柏勒（Jonesboro）的西區中學，事發當日，他們先觸動火警警鈴，待全校師生疏散時，二人持槍掃射，造成4名學生及一名懷孕中的老師喪命，另有10人受輕重傷。

由於涉案二人年輕尚輕，根據阿肯色州的法律規定，只能將二人監禁到21歲，且不會留下前科，但仍然必須賠償受害者家屬1.5億美元（約新台幣46.5億元），最終強森於2005年假釋出獄，高登則於2007年出獄。

高登出獄後搬到密蘇里州居住，並將自己的名字改為葛蘭特(Drew Grant)，開始新生活，不過世事難料。本月27日，33歲的高登在行經阿肯色州167號高速公路時，與另輛車相撞，他跟另輛車59歲的駕駛均在車禍中喪命，其餘3名乘客受輕重傷。

當年遭高登及強森射殺的被害者家屬接到噩耗不敢置信，他們對高登身亡的消息感到遺憾，並向高登家人致哀，不過，他們也坦言，收到高登死訊讓家裡擁有複雜的情緒，相信這個消息對於受害者家屬而言，都是非常悲傷的。