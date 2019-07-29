熱浪猛襲歐洲 大樓設計恐成幫兇

2019-07-29 15:07 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



都市裡的高樓大廈雖吸引目光，但設計容易成為耗能的來源。(Photo by elminiumon Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

都市玻璃大廈林立，耗能代價是助長地球暖化加劇。英國政府機構建築顧問指出，由於玻璃大廈不易讓內部空間冷卻而且冷卻成本並不便宜，業者應該思考其他設計或禁止全玻璃的大樓設計思維。

據《英國衛報》報導，大倫敦政府顧問賽門斯特吉斯指出，「如果使用標準玻璃幕牆，就需要許多能源讓大樓冷卻，也就代表會製造許多碳排放。」雖然玻璃辦公室等大樓因為容易引進光線而深受建築師與民眾喜愛，不過，光線也代表熱，封閉式的大樓設計更讓熱無處可去，最後使用冷氣成了解決方法之一。

但根據國際能源署指出，4成碳排放來自建築、暖氣、冷卻與拆除大樓。另外，從2000年開始，用在冷卻的能源已經倍增，佔所有使用能源的14%。

對此，三菱電機代表馬丁法赫也指出，溫度越來越高代表冷氣機必須比以往運作更用力。因此，稍早荷蘭The Edge智慧大樓便採用特殊玻璃，可以在熱天時較不透光，甚至也可以自行發電，耗能比一般大樓少7成。

據《紐約郵報》報導，今年4月紐約市長白思豪也表示，未來將透過立法禁止市區出現玻璃大樓，他指出，「我們將立法禁止造成全球暖化的玻璃與鋼鐵摩天大樓興建。」

由於紐約市期望在2030年減碳4成，因此，紐約城市學院建築學院教授希拉蕊布朗指出，「我認為建築師喜歡一致的樣貌，這是一個長期的趨勢，但我認為我們在考慮其他建築包覆處理時，需要一點建築想像力。」

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