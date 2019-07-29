親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中共港澳辦表態：堅決支持林鄭月娥與警方嚴正執法

林書豪落淚自白影片 在美國發酵引起討論

熱浪猛襲歐洲 大樓設計恐成幫兇

2019-07-29 15:07台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

都市裡的高樓大廈雖吸引目光，但設計容易成為耗能的來源。(Photo by elm...
都市裡的高樓大廈雖吸引目光，但設計容易成為耗能的來源。(Photo by elminiumon Flicker under Creative Commons license)
分享

都市玻璃大廈林立，耗能代價是助長地球暖化加劇。英國政府機構建築顧問指出，由於玻璃大廈不易讓內部空間冷卻而且冷卻成本並不便宜，業者應該思考其他設計或禁止全玻璃的大樓設計思維。

據《英國衛報》報導，大倫敦政府顧問賽門斯特吉斯指出，「如果使用標準玻璃幕牆，就需要許多能源讓大樓冷卻，也就代表會製造許多碳排放。」雖然玻璃辦公室等大樓因為容易引進光線而深受建築師與民眾喜愛，不過，光線也代表熱，封閉式的大樓設計更讓熱無處可去，最後使用冷氣成了解決方法之一。

但根據國際能源署指出，4成碳排放來自建築、暖氣、冷卻與拆除大樓。另外，從2000年開始，用在冷卻的能源已經倍增，佔所有使用能源的14%。

對此，三菱電機代表馬丁法赫也指出，溫度越來越高代表冷氣機必須比以往運作更用力。因此，稍早荷蘭The Edge智慧大樓便採用特殊玻璃，可以在熱天時較不透光，甚至也可以自行發電，耗能比一般大樓少7成。

據《紐約郵報》報導，今年4月紐約市長白思豪也表示，未來將透過立法禁止市區出現玻璃大樓，他指出，「我們將立法禁止造成全球暖化的玻璃與鋼鐵摩天大樓興建。」

由於紐約市期望在2030年減碳4成，因此，紐約城市學院建築學院教授希拉蕊布朗指出，「我認為建築師喜歡一致的樣貌，這是一個長期的趨勢，但我認為我們在考慮其他建築包覆處理時，需要一點建築想像力。」

【更多精采內容，詳見

建築紐約

相關新聞

BMW騎士高速自撞護欄遭斬首 身首分離家人崩潰痛哭

2019-07-29 15:35

網紅現場致意京阿尼火災 「影片開營收」惹議

2019-07-29 15:18

排汗散熱失調 科學家警告熱浪恐逾人體極限

2019-07-29 14:46

玩笑問店員「買下庫存多少錢？」 善心媽包下1500鞋助貧童

2019-07-29 14:30

美國觀光客「羅馬殺警案」！義警察的憤怒刑求風波

2019-07-29 12:19

氣候變遷熱到爆 歐洲人不裝冷氣也「凍未條」了

2019-07-29 11:00

女性可能比男性更適合太空旅行 女性限定太空任務

2019-07-29 10:42

大象伊達之死：人象衝突中的印尼「馴象趕象計畫」

2019-07-29 08:30

夏威夷女孩遊歷四海 IG分享祕境提倡環保

2019-07-29 00:05

沉迷？有出息？15歲少年參加世界電玩大賽 抱回3400萬

2019-07-28 22:55

泰王67歲生日 鐵粉後腦杓剃國王肖像慶祝

2019-07-28 22:12

用跑的畫畫！整個城市都是我的畫布

2019-07-28 21:12

東京經歷129年來最烏雲密布的夏天 成衣業者苦哈哈

2019-07-28 17:41

1個家庭2樣情！阿姆斯壯登月及相關物 賣了5.2億元

2019-07-28 15:29

警救人龜速害死綁架少女 羅馬尼亞2千人上街怒吼

2019-07-28 15:01

活到老醫到老！法98歲醫生每周工作60小時

2019-07-28 14:09

哈利夫妻重隱私 訂守則要鄰居不准攀談？

2019-07-28 13:39

這隻澳洲辛巴公仔 叫價逾22萬元

2019-07-28 13:11

為了它...英國年輕人每天只看2分鐘電視新聞

2019-07-28 13:02

南亞淹大水：「滅世洪災」背後的水緣政治大亂鬥

2019-07-28 12:59

土耳其首都有30萬流浪貓狗，為什麼卻沒狂犬病？

2019-07-23 10:50

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

東京經歷129年來最烏雲密布的夏天 成衣業者苦哈哈

2019-07-28 17:41

美加州大蒜節驚爆槍擊案！ 至少3死12傷

2019-07-29 10:12

氣候變遷熱到爆 歐洲人不裝冷氣也「凍未條」了

2019-07-29 11:00

這下來真的了！ 英國政府準備無協議脫歐

2019-07-29 08:20

美嗆取消中國WTO開發中國家地位 影響一次看懂

2019-07-28 16:23

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-29 06:48

專家：隨著電動車產量增加 這三種電池金屬將供不應求

2019-07-28 22:22

任正非變高調 全為救女兒救公司

2019-07-29 00:15

川普靠這招 口出惡言黨內都不吭聲

2019-07-28 21:05

2019最關鍵一周 全球財經聚焦四點

2019-07-28 23:36

沉迷？有出息？15歲少年參加世界電玩大賽 抱回3400萬

2019-07-28 22:55

FT：大陸車市急縮 外國車廠恐被迫退出市場

2019-07-29 10:02

玩笑問店員「買下庫存多少錢？」 善心媽包下1500鞋助貧童

2019-07-29 14:30

全球最大鋼琴高三層樓弦線長近5米 刷新世界紀錄

2019-07-28 20:44

東京7月日照不到2天 水上樂園業績慘跌95％

2019-07-29 00:11

第2批S400導彈 俄羅斯提前交付中國

2019-07-28 17:07

用跑的畫畫！整個城市都是我的畫布

2019-07-28 21:12

英脫歐花費 備妥10億英鎊

2019-07-29 00:02

本周降息成定局？ 聯準會的4種可能

2019-07-29 00:11

美加州大蒜節槍擊案1嫌已遭擊斃 可能還有第2嫌

2019-07-29 14:24

一個平底鍋搞定料理 韓YouTuber粉絲衝百萬

2019-07-29 00:06

美食人魔殺前女友 電鋸剖頭取腦煮來吃

2019-07-29 14:26

美加州美食節槍擊釀3死多人受傷 目擊者：凶手無特定目標

2019-07-29 12:56

罵總統新境界！巴爾的摩太陽報嗆川普是「大老鼠」

2019-07-29 10:29

川普推特宣布 美眾議員雷克里夫接情報總監

2019-07-29 05:45

川普轟巴爾的摩鼠輩橫行 紐約川普大樓餐廳卻有「活老鼠」

2019-07-29 08:48

哈佛學者：為何政治人物不道歉？ 只有魯蛇才道歉？

2019-07-29 11:21

貿易協商前夕 美數百萬噸大豆輸陸

2019-07-29 00:15

以色列宣布 飛箭三型飛彈攔截系統通過實射測試

2019-07-28 21:12

華爾街推演Fed決策四劇本

2019-07-29 00:01

16歲少年首度電競個人賽奪冠 獨贏9402萬元！

2019-07-29 10:52

新一輪談判登場前 北京暗示考慮大買美國農產品

2019-07-28 23:59

影／方向盤脫落！Uber駕駛失「控」網友分享驚恐經驗

2019-07-28 18:27

貿易談判籌碼？中國輸美稀土 6月下滑3.9％

2019-07-28 17:02

華爾街日報：本周美中談判可能有小進展 難達全面協議

2019-07-29 08:02

種族攻擊有票房 川普再嗆非裔議員

2019-07-29 00:11

蘋果財報 市場盯五關鍵

2019-07-29 00:00

馬斯克：特斯拉車輛 將能串流Netflix、YouTube

2019-07-28 17:18

南韓股市 今天為什麼大跌？

2019-07-29 11:12

博科聖地襲擊奈及利亞東北部村莊 至少65死

2019-07-29 03:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top