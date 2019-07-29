玩笑問店員「買下庫存多少錢？」 善心媽包下1500鞋助貧童

2019-07-29 14:30 聯合新聞網 綜合報導



凱莉帶孩子買鞋，一句玩笑話讓店員信以為真，結果讓凱莉決定買下店內1500雙鞋子幫助貧困孩童。圖擷自 Carrie Jernigan臉書 分享 facebook

美國阿肯色州一名媽媽凱莉（Carrie Jernigan）本來要為三個孩子買新鞋，結果因為與店員開玩笑要買斷整間店，讓店員信以為真問凱莉是否要買，這讓凱莉決定買下店內1500雙鞋子，提供給需要的孩子。

美國《福斯新聞》報導，凱莉日前帶著孩子到鞋聯鎖店「Payless ShoeSource」買鞋時，凱莉最大的女兒問道能不能買鞋送自己的同學，讓凱莉開玩笑的問店員如果要買整間店的鞋要花多少錢，結果店員信以為真，隔天便問凱莉是否真的要買下這些鞋子。凱莉事後受訪時表示，他所居住的區域有許多貧困人口，她認為這些新鞋可以給那些沒有新鞋迎接開學的孩子，於是決定買下。

原本凱莉只買下400雙鞋子，但就在取貨當天剛好有新鞋到貨，凱莉的孩子興奮的表示不能遺漏這些鞋子，他們便在新貨中尋找童鞋，花費12小時，最終買下1500雙鞋。凱莉並未透露她花了多少錢在這些鞋子上。

這些鞋子預計將在開學前送到需要的孩子手上，凱莉受訪時補充，當地企業、教會及住戶得知凱莉買下鞋子的事情，希望能辦一場「開學季」活動，將凱莉的鞋子及其他人捐出的上課用品，提供給需要的學生及家庭。也有不少家長直接私訊凱莉非常希望能和她買鞋，還有民眾直接捐現金，凱莉說各地大方的善款讓她能夠再多買250雙鞋子，以提供給8月開學季活動。