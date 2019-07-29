網紅現場致意京阿尼火災 「影片開營收」惹議

2019-07-29 15:18 聯合新聞網 綜合報導



Youtube頻道「MaoMao TV」25日上傳獻花致意京阿尼現場的影片，卻因影片開啟營收而惹議。圖擷自 Dcard 分享 facebook

日本京都動畫公司（京阿尼）遭人縱火，許多動漫迷都前往獻花致意。其中，Youtube頻道「MaoMao TV」在25日上傳一部前往京阿尼獻花致意的影片，卻遭許多網友質疑影片開營收是在消費死者，而針對網友質疑，Mao對此也在個人臉書道歉，並將影片下架。

Youtuber Mao是一位居住在日本的台灣人，她在京阿尼火災事發2天後前往致意並拍成影片，影片中Mao與友人攜帶花束至京阿尼火災現場，並在大門口準備擺上鮮花，但由於獻花的數量太多，被警衛要求在車站旁致意，而Mao也在影片中接受日媒採訪，並難過到哽咽，最後也宣傳幫助京阿尼的捐款方式。

但該影片卻也造成許多網友熱議，有網友在Dcard發文表示，「MaoMao TV」的這支影片開盈利廣告是消費死者的行為，並說「一邊蹭京阿尼的話題熱度賺點擊率與廣告收益，請問這不是消費是什麼？！」，許多網友也在貼文底下留言，「但拍了片又到處拍照的感覺就是在消費啊...」、「希望她能把營利廣告拿掉，不拿怎麼看都像在消費死者」、「如果不是想消費京阿尼賺錢，他可以直接關閉營利不要下架影片」。

對此，Mao也在個人臉書專頁發文表示歉意，並下架該影片，而也有許多網友在文章底下表示，「以後更會拿捏尺寸，當作上了一堂課吧」、「其實妳的出發立意很好，只是並非每個人都能面對如此的傷痛場景」、「即便被批評，也是值得學習，Mao的出發點是善意」。