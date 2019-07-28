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1個家庭2樣情！阿姆斯壯登月及相關物 賣了5.2億元

2019-07-28 15:29聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報上周接獲未具名人士提供的文件，揭露登月太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）2012年疑因醫療疏失過世，家屬獲和解金600萬美元（約台幣1.88億元) 。該報27日追蹤報導，和解金大部分由阿姆斯壯與前妻所生的兩個兒子獲得，且他們從去年起拍賣阿姆斯壯相關紀念物，拍賣金額已達1670萬美元（約台幣5.24億元）。

紐時指出，阿姆斯壯的兩個兒子，62歲的瑞克（Rick Armstrong）及56歲的馬克（Mark Armstrong）從去年秋天起，三度拍賣阿姆斯壯的相關紀念物，預定今年11月展開第四輪拍賣；目前不清楚瑞克及馬克在扣除費用後，可從這些拍賣中獲得多少款項。

那些拍賣物品包括阿姆斯壯登月之旅中佩戴的金質紀念章204萬美元、曾帶在阿波羅11號上的美國國旗27.5萬美元；其他還有一些阿姆斯壯早年的個人物品，例如他小時候擁有的1隻泰迪熊3500美元、1封寫給復活節兔子的信4000美元等。

阿姆斯壯傳記作者韓森（James R. Hansen）說，阿姆斯壯本人生前極不願意拿自己的聲名牟利，甚至在發現有人拍賣他的親筆簽名後，拒絕再為人簽名。韓森說，他懷疑阿姆斯壯若在世，會同意別人拍賣他的物品。

曾擔任阿姆斯壯私人律師的華爾斯（Ross Wales）也說，阿姆斯壯反對別人對他偶像崇拜，原因是自認只是美國太空總署登月計畫的代表人物，若非致力於登月之行的數以千計科學家，他無法成功登月。

華爾斯2005年曾受阿姆斯壯之託，與一名理髮師交涉，當時理髮師把為阿姆斯壯剪下的頭髮，以3000美元價格賣給紀念物收藏家。阿姆斯壯提議，理髮師若不能把那些頭髮還給他，就得把那3000美元捐給他指定的慈善組織。

阿姆斯壯的次子馬克說：「我認為父親不會拿我們是否拍賣他的紀念物來評斷我們，而會看我們藉此做了什麼、我們如何為人處世。父親曾說，希望讓這個世界變得更好，我打算追隨他的榜樣，且教孩子做同樣的事。」

馬克說，他和太太正在用拍賣所得，成立一個非營利環境組織，保護地球。

紐時在這篇報導中披露，瑞克及馬克是阿姆斯壯與原配所生的兒子，外界未曾聽聞阿姆斯壯的遺孀、第二任妻子卡蘿（Carol Armstrong）賣出他的任何物品，相反地，卡蘿曾將一批紀念物出借及捐贈給華府的史密森國家航太博物館。卡蘿拒絕發表評論，但友人說，卡蘿和她的子女認為，阿姆斯壯會反對拍賣他的相關物品。

紐時還指出，阿姆斯壯疑因醫院疏失過世後，卡蘿拒絕控告醫院，法院紀錄顯示，她和她的子女選擇不接受任何和解金。那筆600萬和解金後來主要由瑞克及馬克獲得，兩人各得260萬美元，阿姆斯壯的1兄弟1姐妹各得25萬美元，瑞克及馬克的6名子女各得2.4萬美元。

專門收藏太空相關紀念物的網站CollectSpace.com總編帕爾曼（Robert Peralman）說，他不確定阿姆斯壯如在世，是否希望拍賣那些紀念物品，但「我會說，此事沒有明確的對錯。」

紐約時報披露，太空人阿姆斯壯相關紀念物的拍賣金額已達台幣5.24億元。圖為阿姆斯...
紐約時報披露，太空人阿姆斯壯相關紀念物的拍賣金額已達台幣5.24億元。圖為阿姆斯壯（右前）1969年7月16日與另兩位太空人柯林斯及艾德林，在美國佛州甘迺迪太空中心，準備前往發射台。美聯社
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