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京都動畫縱火案剛過！屁孩拿瓦斯槍朝人噴火 日網友群起憤怒

2019-07-27 11:40聯合新聞網 綜合報導

屁孩朝男子直接噴火，讓看到的網友都憤怒了。 圖／取自推特
屁孩朝男子直接噴火，讓看到的網友都憤怒了。 圖／取自推特
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日本動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）遭人縱火，造成34人死亡、34人受傷的慘劇，發生至今一周，全國都還在「自肅」（意即避免敏感行為、話題）當中，如今卻有屁孩在活動中誇張惡作劇，手持瓦斯噴槍朝旁人頭上「噴火」，引起日本網友群起憤怒。

日本集英社日前舉辦「jump 勝利嘉年華會」，吸引超過1.5萬人來參與，當中有一段影片在推特廣為流傳，300多萬人次看過，影片內容為一名穿著黑色衣服的屁孩先是不斷向前推擠一名壯碩男子，還與錄影友人不斷嘻笑，來回幾秒鐘後，另一位穿著白色衣服的屁孩竟然從壯碩男子背後，手持瓦斯噴槍，直接用火燒壯碩男後腦杓，甚至燒到頭髮脫落。

壯碩男子反應不及嚇壞了，摸著後腦只見燒焦的頭髮直接掉落，他也立刻向一旁的警衛尋求協助，沒想到旁邊惡作劇的屁孩竟然大笑說著「不知道有沒有錄到」，行徑相當誇張，完全不知道這種行為可能會造成巨大危害，影片上傳後也引起網友撻伐譴責，因為京都動畫縱火案才發生不久，許多人都會避免敏感行為、話題，甚至有動畫與火有關也因此停播。

網友看到大罵「這是一起縱火謀殺案。應該在第二個受害者出來之前被捕。」、「這根本就是殺人未遂」、「趕快逮捕這群人」過份行為已經讓警方對他們進行搜捕，律師表示連拍影片的人也會受到處罰。

京都動畫縱火
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