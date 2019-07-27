獨居女家中堆滿雜物 警方清理竟挖出鹽漬老母屍體

2019-07-27 11:40 聯合新聞網 綜合報導



瓦萊麗家中堆滿雜物。圖／取自 每日郵報 分享 facebook

英國一名獨居女子有囤積雜物的習慣，滿屋子堆滿自家雜物，某日不慎被堆放的物品壓住，經警方協助後才將她救出，事後警方耗費四天為她清理垃圾，卻在雜物堆中發現一具腐爛屍體，且屍體身份竟是女子母親，上頭還有鹽漬跡象，女子卻完全沒有向警方或親友通報。目前判定女子母親是自然死亡，該名女子則被送往精神病院。

根據《每日郵報》報導，56歲的瓦萊麗與83歲的老母親蓋娜同住，附近鄰居表示，這對母女喜好囤積雜物，屋內擺滿垃圾與雜物，兩人生性孤僻，平時不太與外界接觸，行為十分古怪。

日前瓦萊麗不慎被家中堆放的物品壓住，受困多日還有脫水狀況，鄰居及時發現立刻報警，警方協助下才將瓦萊麗救出。事後警方耗費四天，為瓦萊麗清理家中垃圾與雜物，然而整理屋外的一堆雜物時，竟發現雜物內藏有一具腐爛屍體，上面還有以鹽巴醃漬過的痕跡。

檢驗後證實該具屍體為蓋娜，令警方大為震驚，瓦萊麗向警方供稱，母親應是被書櫃壓到致死，但警方在屍體附近沒有發現任何書櫃。詭異的是瓦萊麗完全沒有通報母親死亡，也沒有為她送醫，甚至沒有任何親友知曉此事。

驗屍官指出，初步判定蓋娜是自然死亡，瓦萊麗也無傷害母親的跡象，目前瓦萊麗已被送往精神病院，僅涉及「未依規定掩埋大體」罪嫌。