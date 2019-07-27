水上樂園戲水後感染罕病 男遭食腦變形蟲入侵死亡

2019-07-27 10:05 聯合新聞網 綜合報導



男子至美國北卡州「夢幻湖水上公園（Fantasy Lake Water Park）遊玩後罹病死亡。圖／取自 《費耶特維爾觀察者報》 分享 facebook

美國一名男子至水上樂園遊玩後，出現身體不適狀況，就醫後確診感染食腦變形蟲，引發原發性阿米巴腦膜腦炎，不幸在14天內死亡。當地衛生與人力資源部指出，只是吞下食腦變形蟲不會致病，但若是從鼻腔入侵就會有生命危險，可能在進行潛水、滑水等運動時發生，該變形蟲喜好溫暖水域，感染後會有頭痛、噁心、癲癇或昏迷等症狀。

根據《費耶特維爾觀察者報》（The Fayetteville Observer）報導，一名男子在7月12日至美國北卡州「夢幻湖水上公園（Fantasy Lake Water Park）遊玩，回家後卻出現頭痛、噁心等不適症狀，就醫後確定感染食腦變形蟲，於12天內就不幸死亡。

北卡州衛生與人力資源部表示，依據檢驗結果確定，該名男子是遭「福氏內格里蟲」（Naegleria fowleri）侵入感染，福氏內格里蟲又稱食腦變形蟲，喜好生存於溫暖水域，感染好發於夏季，一般而言吞下該蟲不會致病，但若透過潛水、滑水等運動時，從鼻腔入侵就恐會在接觸後9天內發病。

衛生與人力部指出，這類感染狀況十分罕見，自1962年至2018年，全美共有145人遭福氏內格里蟲感染，其中5例發生在北卡羅來納州。目前該座水上樂園不會關閉，將與相關單位合作調查，討論如何保障民眾戲水安全。