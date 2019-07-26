好心被雷親！店員偷將懷孕客人飲料去酒精挨轟

2019-07-26 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



一名餐廳女店員偷偷將她認為懷孕客人的酒飲換成無酒精飲料，並把故事貼在論壇上。不過，多數網友貼文回覆，認為她多管閒事。

福斯新聞網報導，帳號YouGottaStopThat將她的故事分享在Reddit論壇，該論壇提供民眾針對貼文評論誰對誰錯。

店員表示，她有三年的服務經驗。某天晚班時，有四名將近30歲的女性到餐廳用餐。

她在送上四杯調酒時，無意聽到一名女性談論她懷孕14週的事。再度經過時，四名女性仍然在討論該話題，店員因此認定這名女客人懷孕。

不過，店員當下並沒有向客人確認她是否懷孕。

而是在客人接下來的幾輪飲料中，她把這名客人的飲料偷偷換成無酒精飲料。喝了幾輪飲料後，這組客人講話開始變得大聲，包括她認為懷孕的客人。

這組客人要結帳時，店員發現調酒師在訂單註明virgin（無酒精）。不過，這名客人沒有注意到，付帳後就離開。

數分鐘後，女子跑回餐廳詢問店員，帳單上virgin的意思。店員解釋，她認為該女懷孕，所以把飲料偷偷作成無酒精飲料。女子得知後要求退還小費，並向店經理抗議。

經理斥責該店員並把她的值班暫時取消，還說該舉動恐讓店家吃上歧視官司。