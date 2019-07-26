巴黎主要地標耐熱 全靠這套「地下迷宮」

2019-07-26 12:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合25日電



整修人員穿著包裹全身的防護衣，在高溫下搶修遭大火洗禮的聖母院古蹟。 美聯社 分享 facebook

儘管巴黎出現破紀錄高溫，觀光客在一些代表性地標仍感到涼爽；這是因為有一套如迷宮般的地下冷卻管線網絡。

受到氣候變遷影響，歐洲每年夏天愈來愈熱，而這套稱為「區域冷卻網絡」系統的支持者認為，當夏季溫氣溫飆高時，這套技術可以提供更環保的空調方式。

巴黎地下有長達80公里(約50哩)的冷卻管線，許多能源業者藉此將極度冷卻水從大型儲存槽送到各地的地下儲水站，再分送連接這套網絡的公共建築物；例如羅浮宮博物館(Louvre)、國民議會(National Assembly)、巴黎市政廳(Hotel de Ville)與拉法葉百貨公司(Galeries Lafayate)等。

這套冷卻系統需要電力才能運作，使用的水則來自地下水和塞納河，營運商認為這遠比一般空調更有效率，而且汙染更少。

不過，法國巴黎有許多百年以上歷史建築，在夏季高溫成為常態的情況下，愈來愈考驗法國保存巴黎獨特建築的功力；特別是巴黎高達八成房屋在二次大戰之前興建，屋齡200年或300年也不少見，而降溫透氣並非早年蓋房子的考量。

法新社報導，巴黎市政府已宣示要在2050年達到碳中和的遠大目標，也就是全巴黎排放的二氧化碳，可以透過其他方式完全吸收，這對老房子來說特別有挑戰，重點在於改造屋頂與提高屋主意願。

大巴黎區建築師公會的Fabien Gantois表示，老房子仍有其優點，「通常是左右相連，因而減少外部熱空氣流動，而且石頭做的立面有助降低溫度」，而且許多老房子都有中庭，有助空氣流動。

但老房子也有缺點，房子的屋頂「各自獨立，沒有通風，通常是鋅或石板做的，是不太理想的建材」。

若將屋頂漆成白色，或在上面種植花草樹木，對於降低氣溫的效果更大。

問題是，改變老房子需要屋主同意，但並非所有人都能體認裝修房屋以降低溫度的長期效果，更別說這可能是不小的支出，因此說服屋主動手也是不小的挑戰。