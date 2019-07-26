《遇見街貓BOB》主角人生再翻轉 一人一貓雙雙遇見真愛

2019-07-26 10:55 聯合新聞網 綜合報導



詹姆士與鮑伯因電影《遇見街貓BOB》改變人生，如今一人一貓皆遇上人生摯愛。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

真人真事改編，電影《遇見街貓BOB》故事講述窮困潦倒的街頭藝人詹姆士（James Bowen），因收養流浪貓鮑伯而改變人生。勵志故事被改編成小說之後又拍成電影，一人一貓聲名大噪並繼續生活在一起。如今這個故事有更美好的新進展，詹姆士和鮑伯雙雙墜入愛河。

英國《每日郵報》報導，詹姆士與鮑伯的故事出版成一系列暢銷書籍，使得這對最佳拍檔過去幾年奔波於各式簽書會及見面會而沒有愛情生活。如今詹姆士遇見人生中的真愛摩妮卡（Monika Hertes），七月初兩人訂婚，而鮑伯則愛上摩妮卡的貓「Pom Pom」，相處十分親密。

詹姆士與鮑伯感情融洽，因此任何想跟詹姆士談戀愛的女人都必須得到鮑伯的認可，詹姆士也將「愛我必須先愛我的貓」做為口頭禪。幸運的是摩妮卡很快就得到鮑伯認可，現在每天早上鮑伯都會跑到摩妮卡床上叫她起床，讓她準備自己的早餐。

而詹姆士的過去也讓他一度沒有自信，而摩妮卡14年前波蘭來到英國，遇見詹姆士前，並不知道詹姆士的過去，這讓他決定嘗試，直到兩人關係穩定後，詹姆士才讓摩妮卡看他的書，不過摩妮卡並不因此瞧不起他，反而說：「很難看出詹姆士經歷過如此困難的時期，能成為他們生活中的一部分真是太棒了。」

詹姆士過去流浪街頭並染上毒癮，還曾吸毒過量而有生命危險。2007年詹姆士遇上受傷的鮑伯，毅然決然拿出他身上最後的現金治療鮑伯，黏人的鮑伯從此跟著詹姆士在街頭賣藝，吸引觀眾聚集並改變詹姆士的人生。現在一人一貓遇到真愛，走入生命的新篇章。