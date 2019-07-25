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研究：20世紀全球均溫飆升 2000年來僅見

2019-07-25 21:11中央社 巴黎25日綜合外電報導

根據發表在「自然」、「自然地球科學」等期刊的研究報告，20世紀晚期全球平均氣溫上升的速度為過去2000年來最快。科學家認為，研究結果有助化解氣候變遷懷疑論者的質疑。

人為因素是否為全球暖化罪魁禍首，各方持續爭論不休。儘管目前地球均溫較前工業化時代高出約攝氏1度，且各地屢傳破紀錄高溫和熱浪席捲，但幾世紀以來，地球已經歷過數次相對寒冷和溫暖的期間交替。這讓一些人質疑，人類活動並非全球暖化主因。

不過，研究人員彙整了樹木年輪、沉積物岩芯、珊瑚礁，以及現代氣溫紀錄等近700個可作為溫度指標的數據，以呈現較完整的地球均溫變化歷程。

研究結果顯示：地球溫度從未有像20世紀晚期一般快速且持續的變化。也是在20世紀晚期，第二次世界大戰後的全球經濟大量依賴足以造成溫室效應的化石燃料，以滿足前所未見的生產和消費需求。

根據發表在「自然」（Nature）期刊對世界不同地區溫度變化趨勢的研究，在長達數世紀的小冰期和其他氣候異常時期，氣溫並非如人們一直以來認為的全球同步上升或下降，而是隨地區而異。這和現在的暖化趨勢大不相同。

哥倫比亞大學（Columbia University）拉蒙多哈堤地球觀測站（Lamont-Doherty Earth Observatory）副研究員史泰格（Nathan Steiger）表示：「但在目前這個溫暖時期，暖化現象卻是全球性的：工業革命後，98%地表有持續升溫的現象，這和過往2000年來的氣候反覆變化形成強烈對比。」

另一篇發表在「自然地球科學」（NatureGeoscience）期刊的研究則顯示，前工業化時代氣溫波動變化多因火山活動而起，但人類從未如20世紀晚期般，經歷進展如此快速的全球暖化現象。

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