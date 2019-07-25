水分子濺出月球 未來取水更容易

2019-07-25 17:31 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



近日NASA發現，隕石及太陽風粒子撞擊月球表面，使月球表面的水分子脫離表層。(Photo on sservi.nasa.gov under CC license) 分享 facebook

NASA研究指出，隕石和太陽風不斷撞擊月球表面，可使水分子噴濺出月球表層！研究員更進一步表示，這項結果將助科學界一臂之力，未來太空人能夠更容易取得月球上的水，並帶回NASA進行研究，以便了解月球上的水循環系統及週期。

水分子噴濺

據《Euronews》報導，美國NASA近日發現，隕石和太陽風會侵害月球表面，月球土壤中的水分子因此得以「逃離」出表面，噴濺出水花。

NASA研究員表示，「先前科學界僅認為，月球兩端的裂縫中有水分子。但最近科學界發現，原來隕石的撞擊及太陽風都會侵損表面，固態冰因此變成液態水，與加熱有一樣的效果」。

研究員進一步說明，太陽風由太陽表面的粒子組成，會不斷撞擊月球表面，表面的水分子因此出現。隕石則會撞擊月球，月球表面的土壤因此受損，冰粒也因而脫離月球。此外，太陽風與月球的表岩屑也產生化學變化，導致月球表面水量增加。

取水更容易

《Space.com》則指出，這項發現對探索月球十分有助益。行星學家荷麗表示，「隕石和太陽風幫我們省去了許多麻煩，未來的太空人可以更容易取得月球物質，讓我們能取得第一手資料，研究月球現象」。

NASA也表示，40年前人類首度登上月球，當時科學家檢驗阿波羅號帶回地球的隕石標本，打破月球上沒有生命的假說，未來會進一步調查月球的水循環系統與循環週期。

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