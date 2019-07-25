親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

迎戰蔣萬安奇兵是她？傳民進黨想徵召雞排妹選立委

私菸案華航空品部組長 20萬交保

水分子濺出月球 未來取水更容易

2019-07-25 17:31台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

近日NASA發現，隕石及太陽風粒子撞擊月球表面，使月球表面的水分子脫離表層。(P...
近日NASA發現，隕石及太陽風粒子撞擊月球表面，使月球表面的水分子脫離表層。(Photo on sservi.nasa.gov under CC license)
分享

NASA研究指出，隕石和太陽風不斷撞擊月球表面，可使水分子噴濺出月球表層！研究員更進一步表示，這項結果將助科學界一臂之力，未來太空人能夠更容易取得月球上的水，並帶回NASA進行研究，以便了解月球上的水循環系統及週期。

水分子噴濺

據《Euronews》報導，美國NASA近日發現，隕石和太陽風會侵害月球表面，月球土壤中的水分子因此得以「逃離」出表面，噴濺出水花。

NASA研究員表示，「先前科學界僅認為，月球兩端的裂縫中有水分子。但最近科學界發現，原來隕石的撞擊及太陽風都會侵損表面，固態冰因此變成液態水，與加熱有一樣的效果」。

研究員進一步說明，太陽風由太陽表面的粒子組成，會不斷撞擊月球表面，表面的水分子因此出現。隕石則會撞擊月球，月球表面的土壤因此受損，冰粒也因而脫離月球。此外，太陽風與月球的表岩屑也產生化學變化，導致月球表面水量增加。

取水更容易

《Space.com》則指出，這項發現對探索月球十分有助益。行星學家荷麗表示，「隕石和太陽風幫我們省去了許多麻煩，未來的太空人可以更容易取得月球物質，讓我們能取得第一手資料，研究月球現象」。

NASA也表示，40年前人類首度登上月球，當時科學家檢驗阿波羅號帶回地球的隕石標本，打破月球上沒有生命的假說，未來會進一步調查月球的水循環系統與循環週期。

【更多精采內容，詳見

隕石NASA太空人
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／約旦紅海打造海底軍事博物館 可助珊瑚復育

2019-07-25 17:53

法國空中滑板飛人薩帕塔 挑戰飛越英吉利海峽失敗

2019-07-25 17:21

雨季降雨量少 泰國恐面臨近10年最嚴重乾旱

2019-07-25 17:00

澳洲2人吃煙燻鮭魚致命 專家：孕婦、老人應避免

2019-07-25 16:17

踏訪現存最老的分店 意外發現隱藏版麥當勞LOGO

2019-07-25 15:47

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

加油問題延誤上百航班 數千人困阿姆斯特丹機場

2019-07-25 12:35

喬遷宴生悲… 男半夜「開錯門」 誤入朋友鄰居家被射殺

2019-07-25 12:28

驚險！高空彈跳繩索突然斷掉 男子頭朝地保住小命

2019-07-25 10:54

40.5°C歐洲熱地獄！德荷比三國突破「史上最熱紀錄」

2019-07-25 10:37

唐寧街第一個單身首相入住 吵完架神隱的女友來蹭熱度

2019-07-25 10:00

貴族亂拉屎！18世紀的凡爾賽宮原來像糞坑

2019-07-25 09:12

惡火焚城的365天：希臘野火滅村案，死了102人的一年後

2019-07-25 08:30

歐洲熱翻了！比利時38.9度高溫71年來最高

2019-07-24 22:43

311強震8年後 東電計畫讓福島第二核電廠除役

2019-07-24 19:55

笑聲有助建康 罐頭笑聲使笑話有趣

2019-07-24 18:09

最美笑容！沒左手男孩重逢沒左手足球員 「擊拳」照片融化網友

2019-07-24 16:38

土耳其首都有30萬流浪貓狗，為什麼卻沒狂犬病？

2019-07-23 10:50

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

南韓正妹糕點師爆紅 網直呼：比妳做的甜點還甜！

2019-07-24 20:17

韓6歲YouTuber影片最高點閱破3億！ 買下破億獨棟豪宅　

2019-07-25 10:42

澳洲鬼鎮「空氣會殺人」 政府官員：千萬不要前往

2019-07-24 21:43

貴族亂拉屎！18世紀的凡爾賽宮原來像糞坑

2019-07-25 09:12

抖音正妹扮女警「超誘人」 背後一角讓粉絲心碎

2019-07-24 21:14

唐寧街第一個單身首相入住 吵完架神隱的女友來蹭熱度

2019-07-25 10:00

日產營業利益暴減99% 將裁員12,500人

2019-07-25 16:27

中美貿易戰衝擊 新加坡晶片企業黯然裁員

2019-07-25 10:48

英國新首相強生砍人不手軟！理念不合者全換掉

2019-07-25 12:31

大讚司法部反壟斷調查！美財長：亞馬遜做法摧毀零售業

2019-07-24 22:40

不捨老公照顧她太辛苦 孕妻找閨密當「小老婆」

2019-07-25 17:14

驚險！高空彈跳繩索突然斷掉 男子頭朝地保住小命

2019-07-25 10:54

美軍：已派軍艦通過台灣海峽

2019-07-25 07:59

歐洲熱翻了！比利時38.9度高溫71年來最高

2019-07-24 22:43

南韓領空遭闖 4國外交大亂鬥

2019-07-25 00:35

土耳其狂賀 鄂圖曼曾孫當選英國首相

2019-07-24 22:21

中國剛發表國防白皮書 美軍艦再航經台灣海峽

2019-07-25 08:12

「通俄門」調查報告結果指川普完全無罪？穆勒否認

2019-07-24 21:38

影／美洲野牛撞飛女童！黃石公園證實影片為真

2019-07-25 12:41

中金報告：中美貿易戰衝擊中國失去近200萬個工作機會

2019-07-25 11:57

北韓清晨由東海岸發射兩枚發射體 美官員：屬短程

2019-07-25 06:08

影／美食逃亡中！ 生肉「復活」爬出盤子嚇壞眾人

2019-07-25 10:02

喬遷宴生悲… 男半夜「開錯門」 誤入朋友鄰居家被射殺

2019-07-25 12:28

顧能：貿戰將迫使「中國標準」崛起

2019-07-25 00:03

趁老公睡夢中求愛 竟意外鬧上警局

2019-07-25 13:02

日韓關係惡化 南韓政治評論家：文在寅要負責

2019-07-24 19:43

美股道瓊早盤跌150點 波音、卡特彼勒財報令人失望

2019-07-24 21:52

澳洲2人吃煙燻鮭魚致命 專家：孕婦、老人應避免

2019-07-25 16:17

外傳獲華為大筆轉單 富智康股價一度大漲逾30%

2019-07-25 12:06

正妹模特兒天天酗酒 皮膚爛光尿液變有腐蝕性

2019-07-25 17:21

「兩個川普」看對眼 英美歐關係恐洗牌

2019-07-25 00:35

中美貿易復談進展 陸外交部回應了

2019-07-24 22:23

陸國防白皮書不放棄對台動武 史威福籲兩岸交流對話

2019-07-25 08:13

哥就想去遊樂場！2歲童不等爺爺怒「開車」趴趴走 父氣剝駕駛資格

2019-07-24 21:27

影／失言風波近兩周 波多黎各總督終不敵民意下台

2019-07-25 17:00

影／單季虧900億！波音或考慮暫時停產737 Max

2019-07-25 12:20

美前特別檢察官穆勒：川普卸任後可能被起訴

2019-07-25 00:35

擋不住毒辣太陽 英女子腿上驚現「愛迪達」商標

2019-07-25 12:30

踏訪現存最老的分店 意外發現隱藏版麥當勞LOGO

2019-07-25 15:47

僵局難解！日媒稱美不打算調解日韓貿易和戰時勞工爭端

2019-07-24 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top