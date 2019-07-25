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踏訪現存最老的分店 意外發現隱藏版麥當勞LOGO

2019-07-25 15:47聯合新聞網 綜合報導

日本網友分享到加州唐尼的麥當勞，因與一般的麥當勞模樣不同，以為看到山寨版。圖擷自...
日本網友分享到加州唐尼的麥當勞，因與一般的麥當勞模樣不同，以為看到山寨版。圖擷自mochan64 Twitter
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金黃色M字LOGO和紅頭髮的麥當勞叔叔，是麥當勞最為人熟知的標誌，不過這並不是麥當勞的第一個商標。一名日本網友日前到美國加州旅遊時拍下一張照片，圖中招牌雖然寫著麥當勞漢堡，卻不見著名的M字與麥當勞叔叔，取而代之的是一個戴著廚師帽的角色和金色拱門，但這並不是山寨版，而是麥當勞創辦初期的模樣。

Speedee為麥當勞創立初期的吉祥物。圖擷自mochan64 Twitter
Speedee為麥當勞創立初期的吉祥物。圖擷自mochan64 Twitter
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這名網友在推特上分享照片，她表示當時她與老公來到這家麥當勞時，因為沒有看過店門前的標誌，還和老公說他們來到一間冒牌的麥當勞，結果他們被告知這其實是麥當勞一開始的商標，女子事後確認這是1953年建立的世界上第三間麥當勞，也是現存最老的分店。

當時的麥當勞並非現今的M字標記，而是只有半邊的金色拱門，吉祥物則是戴著廚師帽，身穿廚師服的「Speedee」，代表著麥當勞高效率的服務。不過直到1990年之前這間位於加州唐尼市的「Speedee」版麥當勞都不算是麥當勞集團旗下餐廳，直到98年才正式成為麥當勞集團餐廳。

文章一出超過一萬兩千次轉推，有網友分享實地前往最老麥當勞的經驗，並將介紹的告示牌上傳，還有一名網友拿出家中使用19年的Speedee馬克杯，表示一直以來都想知道杯子上的角色是誰，如今得到解答。

網友分享家中使用已久的Speedee馬克杯。圖擷自原島 Twitter
網友分享家中使用已久的Speedee馬克杯。圖擷自原島 Twitter
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麥當勞山寨
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