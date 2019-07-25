慘忍肢解照！獵象禁令解除後 大象遭無情砍頭臉遭切半

2019-07-25 14:09 聯合新聞網 綜合報導



許多大象臉遭砍半，只留下軀幹與象鼻，象牙已遭竊取。圖擷自 twitter 分享 facebook

非洲波扎那在今年五月時解除獵象禁令，大象遭殺的比例變高，引發動保團體熱議，一位電影導演前天在網上發出一張大象臉遭砍半的貼文，並表示大象是遭獵人用電鋸宰殺，方便奪取象牙。

根據英國《太陽報》報導，28歲紀錄片導演沙利文（Justin Sullivan）因拍攝電影的緣故，前往非洲，而當時正逢當地的獵象季節，沙利文聽到有人說大象遭偷獵，於是他前往波札那的草原，他用空拍機拍攝時，意外捕捉到許多大象的遺體，其中有些大象的臉整個被砍下，只留下軀幹和鼻子，象牙的部分完全消失，沙利文表示，特定品種的大象遭獵人用電鋸以極不人道的方式宰殺，只為了奪取象牙。

根據《紐約時報》指出，非洲波札那擁有全非洲三分之一草原象的數量，高達12萬隻，波札那官方稱大象數量過多，而廢除獵象禁令，但在科學期刊「當代生物學」研究報告卻指出，在2017至2018年間，有385隻大象遭盜獵。