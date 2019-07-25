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喬遷宴生悲… 男半夜「開錯門」 誤入朋友鄰居家被射殺

2019-07-25 12:28世界日報 記者羅曉媛／馬州報導

埃斯皮諾薩(左)與妻子喬安娜上周末在馬州一朋友家做客時，埃斯皮諾薩中槍身亡。(取...
埃斯皮諾薩(左)與妻子喬安娜上周末在馬州一朋友家做客時，埃斯皮諾薩中槍身亡。(取自社交媒體)
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北維州一名男子日前到馬州朋友家做客，結果在另一名陌生屋主的家中被槍殺。死者妻子稱此悲劇完全是個誤會，其丈夫只是走錯了家門而被槍殺，目前警方仍在調查此事，不排除死者走錯房門而被槍殺的可能。

46歲的死者埃斯皮諾薩("Gary" Gerardo Alberto Espinosa)家住北維州Chantilly，根據其妻子喬安娜‧埃斯皮諾薩(Joanne Espinosa)的說法，他們上周日是去馬州Woodbine的一名朋友家參加泳池派對，並賀喬遷之喜。

喬安娜說，她在午夜時分先睡了，丈夫則和其他幾人繼續派對，直到22日上午7時30分醒來，她才得知丈夫在凌晨1時左右已被槍殺，警方向她出示了一張從門鈴監控截取的丈夫照片，詢問此人是否是她丈夫。

哈維警方指出，開槍打死埃斯皮諾薩的56歲男子多西(Charles Dorsey)，是在埃斯皮諾薩試圖進入他家中時對他開槍，目前警方還在調查案件，並未對多西或任何人提控。

「加瑞(指埃斯皮諾薩)是最好的老公、父親，超棒的人，一點也不暴力。」喬安娜為丈夫叫屈，指出他應該是錯把多西的家當成朋友家而被槍殺。

她說，也許丈夫只是到車裡拿點東西，折返的時候失去了方向，走錯進了另外一戶也有泳池的住宅，畢竟這是他們第一次造訪友人新居。

哈維郡警方查閱多西的門鈴監控錄像，但並未公開內容，只簡單介紹了當晚情況：當時埃斯皮諾薩倒在多西家的前門門口，監控錄像顯示埃斯皮諾薩有說髒話並威脅人，多西也從屋內回擊對罵，妻子則在屋內打911。

警方說，監控錄像顯示埃斯皮諾薩撞擊門把手，企圖進入多西的住宅，之後門打開了，埃斯皮諾薩被槍擊中，還能聽到多西在喊：「他把門推開了！他把門推開了！」

埃斯皮諾薩是一家IT獵頭公司老闆，與喬安娜結婚23年，育有兩個兒子，一個20歲、一個16歲。

她相信丈夫是因開玩笑被殺，「他肯定以為屋主是我們的朋友，他以為朋友鎖了門、在和他開玩笑，他只是想回屋休息。」

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