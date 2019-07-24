笑聲有助建康 罐頭笑聲使笑話有趣

2019-07-24 18:09 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



節目中的罐頭笑聲被證實的確具有傳染力，因為它會對人產生心理影響，降低社會規範束縛。（Photo on Wikipedia under CC license） 分享 facebook 製作人在實境秀及影集中加上罐頭笑聲是有根據的！學者指出，笑聲其實會對人類產生極大的心理影響，聽見他人的笑聲時，腦袋會傳送有趣及「笑出聲無妨」的訊息。此外，學者也比較自閉症患者和沒有自閉症的受測者對笑聲的反應，研究結果指出笑聲對自閉症患者更有影響力，因為他們比較不被社會規範拘束。

罐頭笑聲歷史

據《BBC》報導，罐頭笑聲淵源已久，可追溯至早期電視和廣播節目。這些節目每次都會現場錄影，如此一來，電視機及收音機前的觀眾也可以感受到現場的氣氛與魅力。但因為現場觀眾的反應是誠實的，若笑話不能讓觀眾捧腹大笑，節目製作人就會播放預先錄製的笑聲。

笑聲渲染力強

根據《衛報》指出，英國研究團隊發現罐頭笑聲的確會讓笑話變得更有趣。為了進行實驗，學者找20名學生評分40則尚未加上罐頭笑聲的笑話，再找72名受測者（部分為自閉症患者），針對加上笑聲的笑話評分。被加上的笑聲分為兩種：一種是擬真的罐頭音效，另一種則是真人的笑聲。

研究結果發現，不管被加上的是哪一種笑聲，受測者都認為比不加上任何笑聲的笑話有趣許多。有擬真罐頭音效的笑話比原先的分數高了10％，真人笑聲的笑話則是15％至20％。此外，自閉症患者給的分數比沒有自閉症的人分數高許多，學者表示「可能是因為我們對自己加上太多社會規範限制，認為因為笑話捧腹大笑是很幼稚的行為」。

神經認知學家蘇菲則認為罐頭笑聲會對人類產生心理上的影響。她表示，「笑對人類是一件很重要的事情，當你聽到笑聲，你會同時接收到『好有趣』跟『笑出來是沒關係的』的訊息。所以，雖然罐頭笑聲不是臨場的笑聲，人類聽到後還是會被情緒跟氣氛感染，因而覺得原本的笑話更加有魅力。

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