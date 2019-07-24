最美笑容！沒左手男孩重逢沒左手足球員 「擊拳」照片融化網友

2019-07-24 16:38 聯合新聞網 綜合報導



小喬瑟夫和卡森在足球場邊重逢，兩人興奮擊拳。圖擷自 Instagram tiddbit_outta_hand 分享 facebook

美國佛羅里達州一名男孩喬瑟夫（Little Joseph Tidd）與奧蘭多驕傲隊球員卡森‧皮克特（Carson Pickett），兩人因為天生都沒有手臂，在一次足球賽中認識成為好友。六月喬瑟夫再次與父母觀賞驕傲隊球賽並與卡森相遇，兩人開心「擊拳」的照片被家人拍下分享到社群媒體上，融化網友的心。

兩人在卡森六月的賽事中重逢並開心擊拳，照片在近期被卡森的教練貝琪（Becky Burleigh ）再次放上推特，並寫下：「這世界需要更多這樣的東西。」照片被轉傳近9萬次，許多網友留言「鼓舞人心」、「我的心要爆炸了」、「我不知道什麼比較可愛，是卡森在笑還是那個孩子。」

喬瑟夫與卡森兩人的友誼開始於四月，當時同樣在驕傲隊的足球賽，卡森第一次遇見同樣沒有手掌的喬瑟夫，卡森當時蹲了下來，伸出她的手臂，示意要喬瑟夫摸一下。喬瑟夫靦腆地笑了一下也伸出他的手臂。逗趣的互動被喬瑟夫的父母拍下，兩人的友誼也在當時成為佳話，英國《每日郵報》採訪喬瑟夫的父親時，他表示兩人當時很快的產生聯結。

喬瑟夫和卡森兩人都因先天疾病「短指黏連」造成左手沒有手掌。卡森目前也與「幸運鰭計畫（Lucky Fin Project）」合作，幫助與她有相同經驗的孩子。卡森表示，許多人可能認為她是喬瑟夫的楷模，「但他同時也是我的楷模。」