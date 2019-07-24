親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國安會自清 未有人員參與團購僅零星工友託購

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

最美笑容！沒左手男孩重逢沒左手足球員 「擊拳」照片融化網友

2019-07-24 16:38聯合新聞網 綜合報導

小喬瑟夫和卡森在足球場邊重逢，兩人興奮擊拳。圖擷自Instagram tiddb...
小喬瑟夫和卡森在足球場邊重逢，兩人興奮擊拳。圖擷自Instagram tiddbit_outta_hand
分享

美國佛羅里達州一名男孩喬瑟夫（Little Joseph Tidd）與奧蘭多驕傲隊球員卡森‧皮克特（Carson Pickett），兩人因為天生都沒有手臂，在一次足球賽中認識成為好友。六月喬瑟夫再次與父母觀賞驕傲隊球賽並與卡森相遇，兩人開心「擊拳」的照片被家人拍下分享到社群媒體上，融化網友的心。

兩人在卡森六月的賽事中重逢並開心擊拳，照片在近期被卡森的教練貝琪（Becky Burleigh ）再次放上推特，並寫下：「這世界需要更多這樣的東西。」照片被轉傳近9萬次，許多網友留言「鼓舞人心」、「我的心要爆炸了」、「我不知道什麼比較可愛，是卡森在笑還是那個孩子。」

喬瑟夫與卡森兩人的友誼開始於四月，當時同樣在驕傲隊的足球賽，卡森第一次遇見同樣沒有手掌的喬瑟夫，卡森當時蹲了下來，伸出她的手臂，示意要喬瑟夫摸一下。喬瑟夫靦腆地笑了一下也伸出他的手臂。逗趣的互動被喬瑟夫的父母拍下，兩人的友誼也在當時成為佳話，英國《每日郵報》採訪喬瑟夫的父親時，他表示兩人當時很快的產生聯結。

喬瑟夫和卡森兩人都因先天疾病「短指黏連」造成左手沒有手掌。卡森目前也與「幸運鰭計畫（Lucky Fin Project）」合作，幫助與她有相同經驗的孩子。卡森表示，許多人可能認為她是喬瑟夫的楷模，「但他同時也是我的楷模。」

足球奧蘭多
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／她與人吵架互毆 摔懷中男嬰落地死被控謀殺

2019-07-24 16:11

汽車數量20年成長4倍 快樂的不丹為塞車問題頭痛

2019-07-24 14:27

專挑女嬰墮胎？ 印度132個村莊三個月無女嬰

2019-07-24 15:15

華裔英雄電影「滿大人」角色疑辱華 網友熱議

2019-07-24 13:18

悔不當初！爸爸給了4塊巧克力 11歲男童過敏致死

2019-07-24 12:55

看「謎片」也會造成氣候變遷 產生CO2等於比利時一年碳排量

2019-07-24 11:01

巴黎天體營遭入侵！ 變態躲草叢偷窺裸女

2019-07-24 10:07

搞笑下剋上！日本「吉本興業」剝削藝人大危機

2019-07-24 08:30

好狠？這個國家 流行把小孩丟到森林裡自尋出路

2019-07-24 00:40

NASA首位飛行指揮官克拉夫特逝世 享耆壽95歲

2019-07-23 18:28

影／千鈞一髮！司機赤腳追上滑坡車 勇救2童

2019-07-23 17:41

發射升空！接下來呢？太空旅行新世紀即將來到

2019-07-23 15:36

全身西裝不想弄濕？紐約「女背男」走進地下道影片瘋傳

2019-07-23 15:22

詐騙分子盯上臉書數位貨幣 欲從中得利

2019-07-23 14:10

土耳其首都有30萬流浪貓狗，為什麼卻沒狂犬病？

2019-07-23 10:50

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

四個國家的軍機 在台灣附近鬧哄哄對峙

2019-07-23 23:02

陸俄5架軍機進犯南韓 竟為這原因

2019-07-23 22:21

好狠？這個國家 流行把小孩丟到森林裡自尋出路

2019-07-24 00:40

「英版川普」出任首相 帶你一次了解狂人強森

2019-07-24 11:04

想找避險資產？高盛：日圓的吸引力更甚黃金

2019-07-23 18:32

川普承諾 加速鬆綁華為禁令

2019-07-24 01:00

孩子非他種？馬國前元首閃離俄選美皇后 疑因戴綠帽

2019-07-23 17:56

IMF認證川普： 貿易戰對中國的傷害大於美國

2019-07-24 11:07

英國保守黨公布黨魁選舉結果 強生一如預期當選

2019-07-23 19:07

「老公吸食我能量」 她和300歲幽靈海盜結婚一年差點沒命

2019-07-24 13:29

暖男員警！撕警徽護送自閉兒 還邀他一起當警察

2019-07-24 12:19

京阿尼縱火犯青葉真司住處髒亂發臭 與鄰衝突被形容「鬼畜男」

2019-07-23 17:17

巴黎天體營遭入侵！ 變態躲草叢偷窺裸女

2019-07-24 10:07

悔不當初！爸爸給了4塊巧克力 11歲男童過敏致死

2019-07-24 12:55

強生當選黨魁 父親弟妹在場見證榮耀獨缺女友

2019-07-23 21:51

看「謎片」也會造成氣候變遷 產生CO2等於比利時一年碳排量

2019-07-24 11:01

英國新任首相強生接棒 未來5大考驗一次看懂

2019-07-23 19:38

強生接任英國首相 承諾完成脫歐

2019-07-23 20:17

業績不見好轉 日產汽車傳全球裁員萬人

2019-07-24 12:15

企業財報及貿易前景樂觀推升美股 道瓊上漲177點

2019-07-24 07:12

波頓訪韓、美韓軍演 惹毛中俄？

2019-07-23 23:43

影／遭控入侵領空 俄反批南韓戰機駕駛「空中流氓」

2019-07-24 12:37

影／千鈞一髮！司機赤腳追上滑坡車 勇救2童

2019-07-23 17:41

蘋果擬將Mac Pro產線遷往中國 申請豁免元件關稅

2019-07-24 09:00

美參院通過 艾思博出任國防部長

2019-07-24 00:50

紐時：中俄越走越近對美形成戰略威脅 美國怎麼辦？

2019-07-24 12:34

巴西拒供油給伊朗船隻僵局 專家：恐傷農業出口

2019-07-24 08:25

蘋果傳買英特爾5G晶片部門 供應鏈添柴火

2019-07-24 00:58

不是故意的！ 南韓：俄坦承戰機疑因技術故障侵犯韓領空

2019-07-24 13:19

美中貿談有進展？ 美媒：美官員下周將赴陸

2019-07-24 02:18

中俄軍機闖空域 南韓開火警告

2019-07-23 23:56

NASA首位飛行指揮官克拉夫特逝世 享耆壽95歲

2019-07-23 18:28

加拿大戰機採購案開始招標 得標者2022年揭曉

2019-07-24 15:00

日本制裁 將重創韓半導體

2019-07-24 00:37

強森任英相 拚10月底脫歐

2019-07-24 00:34

賠錢還是經濟振興 東京能否脫離奧運詛咒

2019-07-24 10:20

影／兇悍女打翻醋醰 飛機上拿筆電猛砸男友頭

2019-07-24 15:56

美國司法部啟動新一波反壟斷調查 盯上四大科技公司

2019-07-24 10:45

專挑女嬰墮胎？ 印度132個村莊三個月無女嬰

2019-07-24 15:15

買英特爾5G晶片部門 分析師：蘋果聰明的一步

2019-07-24 00:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top