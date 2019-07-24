專挑女嬰墮胎？ 印度132個村莊三個月無女嬰

2019-07-24 15:15 聯合新聞網 綜合報導



印度北阿坎德邦出現連續三個月都沒有女嬰出生的驚人數據。圖擷自 wikimedia commons 分享 facebook

印度社會長期存在重男輕女的現象，過去就曾傳出印度婦女懷女嬰就會遭到墮胎、殺嬰的案例。而最新數據顯示，過去三個月以來，在印度北阿坎德邦（Uttarakhand）132個村莊出生的216名兒童裡，沒有一名是女嬰，當地官員擔心是父母進行性別選擇性墮胎。

英國《每日郵報》報導，印度社會長期將女性視為經濟負擔，由於當地存在「嫁妝制度」，女性在出嫁時，家裡必須給出大筆金錢或貴重物品，這讓許多印度家庭會進行性別選擇性墮胎。即便嫁妝制度在1961年被規定違法，性別選擇性墮胎也在1994年宣布違法，但印度仍時常傳出女嬰遭殺害的案例。

北阿坎德邦法官阿希什（Ashish Chauhan）表示，官方已鎖定這些女嬰為零或個位數的區域，並正監控這些區域以找出背後原因。不過當地官員則否認最初傳聞的「132個村莊」，並聲稱只有82個村莊有此現象，且當中只有16個村莊沒有女嬰出生，其餘66個只是女嬰數量少於男嬰。

為解決故意殺害女嬰的問題，2013年印度最高法院召集七個州的衛生官員商討對策。而根據拯救兒童組織（Save the Child）的說法，印度很少報導關於殺女嬰的案件。聯合國兒童基金會也曾警告，印度每天有超過2000例非法墮胎，有利於男性的社會文化正消耗百萬條年輕印度女性生命。