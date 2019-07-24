華裔英雄電影「滿大人」角色疑辱華 網友熱議

2019-07-24 13:18 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／洛杉磯報導



漫威電影即將投入拍攝首個華裔超級英雄電影「尚氣」，這本是值得高興的事，但在公布其中的反派角色「滿大人」（Mandarin），由香港演員梁朝偉飾演後，中國社交媒體微博炸了鍋，不少網民都表示，滿大人角色涉嫌「辱華」。事實上直到今日，美國電影中的很多角色，都甩不掉對中國形象的刻板印象，其中一些形象的塑造更讓人啼笑皆非。

這項爭議主要來自電影中的主角尚氣父親，是大反派傅滿洲。傅滿洲這一形象在西方社會深植人心，最早在1919年英國作家「傅滿洲博士之謎」一書出現。該角色出現前後，恰逢滿清政府滅亡，英國倫敦一起謀殺案也被認為與當地華人黑幫有牽連，再加上一些歷史原因，西方對華人的恐慌衍生出歧視性的「黃禍」一詞。傅滿洲就是在當時大背景下誕生的形象，書中對傅滿洲的形象描述是瘦高禿頭，倒兩條長眉，細長的眼睛，是西方人對中國人樣貌的典型刻板印象。

「尚氣」電影中的大反派形象滿大人，雖然不再叫「傅滿洲」，但仍讓人浮想聯翩，還有人稱滿大人的原型就是傅滿洲。再加上角色本身叫「Mandarin」，不少網友認為有種族歧視之嫌。有網友稱：「怎麼不見漫威反派角色叫American的？」還有網友質疑，漫威電影已改編了不少故事情節，難道不能把傅滿洲這個明顯辱華的角色去掉嗎？

事實上，美國電影中對中國形象的刻板印象比比皆是。例如在98年迪士尼電影「花木蘭」中，木須龍在營地的晚餐居然是烤水餃。水餃是中國北方的傳統美食，但從沒見過烤著吃。在很多影視劇中，都會把華人的性格描繪成內向，性格孤僻等。在HBO影視劇「硅谷」（Silicon Valley）中，有一集中有兩人討論華裔工程師楊建，說他是中國人，其文化不允許他接受外界幫助。劇中對楊建形象的刻畫也是英語差、邋遢，擅自拿別人的東西等。

在很多西方影視作品中，華人被描繪成學習成績好，不善交流的「呆子」。英劇「9號秘事」（Inside No. 9）中一集，女主的亞裔室友被描述成努力學習的書呆子，她說，「我上午有個研討會，下午還有個研討會。」女主說，「都是數學方面的？」她說，「接二連三（continuous quantity）」此外還有動畫片「南方公園」中國人的斗笠形象，細長眼睛等，在眾多電影中的中國女性配角都穿著旗袍，「破產姐妹」中的韓裔老闆Han的形象，是對亞裔形象的刻板印象。

對此，有網友指出，在美國除了白人之外族裔的演員參演機會越來越多，「可是讓出了參演機會，好萊塢卻依舊把持著過去的創作思維，這對受眾來講，矛盾依舊存在。『尚氣』的爭議就是典型例子。」