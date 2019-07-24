悔不當初！爸爸給了4塊巧克力 11歲男童過敏致死

2019-07-24 12:55 聯合新聞網 綜合報導



Raffi Pownall與母親Ayesha Pownall合照。圖擷自 《太陽報》 分享 facebook

上個月英國發生一樁家庭憾事，一名11歲男童鮑納爾(Raffi Pownall)對乳製品過敏，所以父親湯瑪士(Thomas Pownall)在事先確認過「不含乳製品」後，拿了4塊巧克力給鮑納爾。不料，鮑納爾食用後出現嘔吐、呼吸困難等狀況，湯瑪士才發現包裝上註明含有「奶粉」，儘管湯瑪士立即將兒子緊急送醫，還是來不及挽回兒子性命。

Raffi Pownall過敏致死。圖擷自 《太陽報》 分享 facebook 根據英國《太陽報》報導，湯瑪士確認過巧克力不含乳製品後，將巧克力拿給鮑納爾，沒想到鮑納爾開始出現嘔吐、呼吸困難等過敏反應，湯瑪士再次確認巧克力成份，不料發現含有奶粉。

雖然湯瑪士事發當時立即叫救護車，並試圖使用吸入器及腎上腺素注射筆，但經過送醫搶救後，鮑納爾還是無力回天，於6月8日下午5時43分宣告不治。

僅管父親湯瑪士因為自己的疏失，造成兒子鮑納爾身亡，感到非常愧疚，但再後悔終究換不回兒子寶貴的性命，湯瑪士表示「他曾經不小心喝到牛奶，但這次他沒有挺過來」。

經由驗屍報告證實，鮑納爾確實死於過敏反應，驗屍官Richard Taylor認為，湯瑪士將巧克力拿給鮑納爾食用前，有先確認過成份，並在鮑納爾出現過敏反應時，湯瑪士也竭盡全力搶救兒子，因此將此起死亡案件記錄成意外致死，最後湯瑪士獲判不起訴。