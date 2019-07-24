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看「謎片」也會造成氣候變遷 產生CO2等於比利時一年碳排量

2019-07-24 11:01聯合新聞網 綜合報導

根據法國智庫研究，觀看線上色情內容的流量所產生的二氧化碳，約等於比利時一年的碳排...
根據法國智庫研究，觀看線上色情內容的流量所產生的二氧化碳，約等於比利時一年的碳排量。圖取自ingimage
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氣候變遷讓人們重視碳排問題，但就連在網路上看影片也會排放大量二氧化碳。法國智庫「The Shift Project」公布最新研究報告，發現每年因線上影音所產生的碳排放便有3億噸，其中更有三分之一來自線上色情影片，等同於比利時一年的碳排量。

英國《獨立報》報導，報告中指出，「數位技術」所耗損的能量每年增加9%，其中有60%的流量來自線上影音內容。而這當中有三分之一來自線上色情內容，包含色情圖片及影片，所造成的碳排放約等於比利時一年的碳排放，近全球每年碳排放的0.2%。

其他如Netflix、Amazon等「影片隨選服務（Video On Demand）」佔34%的流量、Youtube佔21%，剩餘則為社群媒體、遠距醫療等服務。整體而言，數位科技所造成的碳排放約佔全球碳排放的4%，超過民航機所產生的二氧化碳。而為追求更好的播放品質所需的設備更新，將使碳排放量在2025年來到現今的兩倍。

研究人員指出，鑒於數位科技對環境產生負面的直接或間接影響，數位科技部門應受到更嚴格的限制，以減少全球碳排放。而就個人而言，減少更新設備的頻率，必要時刻再使用高品質網路服務，都有助於改善狀況。報告作者寫道：「從氣候變遷角度來看這件事，不是讓人『避免』使用線上服務，而是讓人們視為重要的用途不受到傷害，並避免過度消費。」

碳排放氣候變遷色情網站
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