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影／千鈞一髮！司機赤腳追上滑坡車 勇救2童

2019-07-23 17:41聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

中國湖北省宜昌市興山，20日一輛車上載有2名兒童的汽車失控滑下山路，一旁等紅燈的計程車司機見狀，趕緊跳下車狂奔追逐，在最後一刻追上並跳上車，成功將失控小轎車給停住，幸運無人受傷，整個過程全被監視器給記錄下來。

綜合大陸媒體報導，事發在湖北省宜昌市興山，一位楊姓先生將車停在下坡路段下車辦事，自己的母親、妻子和2個小孩則留在車上等他，但小轎車手煞車失靈，汽車開始失控下滑，慌亂之中，楊先生的母親開門滾下車，但妻子和小孩卻來不及跳車。

只見失控的車輛順著下坡越跑越快，這時42歲的計程車司機胡文剛正好停在路口等紅綠燈，一回頭驚見小轎車從一旁快速滑過，車上2名小孩在後座嚇得不斷呼救。胡姓司機見狀二話不說跳下車就追，腳上鞋子都掉了也無暇顧及，赤腳飛奔追了100多公尺後，身手矯健的跳入車內，在車子撞上行人道前，驚險的將車子停下來。網友看了大讚胡姓司機是英雄。

據悉，胡姓司機不久前才受傷，被醫師告誡不可激烈運動，但為了救人也管不了這麼多。另有一輛麵包車，見狀也闖了紅燈想要幫忙攔截失控小轎車。民警事後出面表揚這兩位駕駛，表示如果不是他們，事件恐波及路人，並指出已經開始調查手煞車失靈的原因。

中國湖北省宜昌市興山，20日一輛車上載有2名兒童的汽車失控滑下山路，一旁等紅燈的...
中國湖北省宜昌市興山，20日一輛車上載有2名兒童的汽車失控滑下山路，一旁等紅燈的計程車司機見狀，趕緊跳下車狂奔追逐，在最後一刻追上並跳上車，成功失控小轎車給停住，幸運無人受傷，整個過程全被監視器給紀錄下來。圖片擷取《新京報我們視頻》
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