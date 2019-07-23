全身西裝不想弄濕？紐約「女背男」走進地下道影片瘋傳

2019-07-23 15:22 聯合新聞網 綜合報導



男子站在入口前，似乎不想弄濕自己，突然一名女子從旁邊出現將男子背走。圖擷自 Ashley Maas 推特 分享 facebook

美國紐約近來大雨不斷，雨水不斷灌進地下道造成多處淹水，日前有名男子想通過地下道但水流卻不斷湧進，男子站在入口處遲遲未往前走，不一會竟出現一名女子背著男子離開。整段過程被《紐約客》影片製作人艾許莉（Ashley Maas）拍下，在網路上引發話題。

18日艾許莉在紐約地鐵「Short Hills」站下車時，見到一名男子站在地下道入口，男子看著不斷湧進入口的水，好像在等待什麼。突然畫面中，地下道入口處伸出一隻手把傘交給男子，之後一名女子出現，就這樣把男子背走。短短十五秒的過程被艾許莉拍下放上推特。

艾許莉在推文中寫道：「剛從Short Hills站下車，然後目擊到這個『珍貴的有錢人』。」艾許莉事後接受《紐約郵報》採訪時表示，當時這名男子和他一起下車，到了這個地下道，他原本只是要拍攝水不斷倒進地下道的畫面，但卻剛好碰上這名女子背人，她直言：「一個隨機的女人從隧道把男子帶走，這或許是最棒的部分。」

短短十五秒在網路上引發熱烈討論，由於Short Hills周圍是較高檔的社區，許多人紛紛譏諷男子不想弄濕自己的西裝才會叫女子背她，也有人問為何男子不把鞋子脫下就好，但艾許莉在留言區回答，這有可能只是女子的一個玩笑，是女子讓男子被她背著走過積水的地下道。