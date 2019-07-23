大規模死亡事件！農藥上癮 蜜蜂迷失方向回不了家

2019-07-23 11:32 聯合新聞網 綜合報導



俄羅斯出現蜂群大量死亡事件，將影響當地作物與蜂蜜產量及價格，官員指出是農藥不當使用所造成。圖取自ingimage 分享 facebook

蜜蜂在人類生活中扮演重要角色，我們平時吃的蔬果作物有一部分都仰賴蜜蜂授粉，但農業活動中所使用的農藥卻會使害死蜜蜂。英國《BBC》報導，俄羅斯中南部大片地區近幾個月出現蜂群數量大幅降低的狀況，而原因與當地農藥使用不當相關。

《BBC》19日報導，俄羅斯養蜂人聯盟負責人阿諾‧布托夫（Arnold Butov）表示俄羅斯20個地區出現大規模蜜蜂死亡事件，範圍從莫斯科南部的布良斯克延伸至伏爾加河上的薩拉托夫。當地官員將責任推給農藥不當使用，俄羅斯聯邦動植物檢疫局（Rosselkhoznadzo）尤里亞（Yulia Melano）表示，自2011年起該局便失去控制農藥的大部分權力。

俄羅斯每年生產約10萬噸蜂蜜，如今蜜蜂數量減少，布托夫表示，除了導致蜂蜜減產20%、價格提升外，向日葵、蕎麥及多種仰賴蜜蜂授粉的作物，其物價也可能因此上漲影響。

不只有俄羅斯面臨蜜蜂減少問題，全歐洲也都出現類似情況。專家們分析蜂群減少的原因可能包括氣候變化、寄生蟲瓦蟎，及新菸鹼類農藥。新菸鹼類是目前世界上最常用的農藥，這種農藥會始蜜蜂上癮，讓他們失去方向感無法飛回蜂巢，因而影響蜂群繁衍後代。

2018年4月，歐盟幾乎完全禁止新菸鹼類藥物，今年5月歐盟委員會更接受「拯救蜜蜂」的公民倡議，未來將有可能立法以更嚴厲的措施禁止農藥使用。另外委員會也將在未來三年內提供1.2億歐元支持歐盟養蜂業。