親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

大規模死亡事件！農藥上癮 蜜蜂迷失方向回不了家

2019-07-23 11:32聯合新聞網 綜合報導

俄羅斯出現蜂群大量死亡事件，將影響當地作物與蜂蜜產量及價格，官員指出是農藥不當使...
俄羅斯出現蜂群大量死亡事件，將影響當地作物與蜂蜜產量及價格，官員指出是農藥不當使用所造成。圖取自ingimage
分享

蜜蜂在人類生活中扮演重要角色，我們平時吃的蔬果作物有一部分都仰賴蜜蜂授粉，但農業活動中所使用的農藥卻會使害死蜜蜂。英國《BBC》報導俄羅斯中南部大片地區近幾個月出現蜂群數量大幅降低的狀況，而原因與當地農藥使用不當相關。

《BBC》19日報導，俄羅斯養蜂人聯盟負責人阿諾‧布托夫（Arnold Butov）表示俄羅斯20個地區出現大規模蜜蜂死亡事件，範圍從莫斯科南部的布良斯克延伸至伏爾加河上的薩拉托夫。當地官員將責任推給農藥不當使用，俄羅斯聯邦動植物檢疫局（Rosselkhoznadzo）尤里亞（Yulia Melano）表示，自2011年起該局便失去控制農藥的大部分權力。

俄羅斯每年生產約10萬噸蜂蜜，如今蜜蜂數量減少，布托夫表示，除了導致蜂蜜減產20%、價格提升外，向日葵、蕎麥及多種仰賴蜜蜂授粉的作物，其物價也可能因此上漲影響。

不只有俄羅斯面臨蜜蜂減少問題，全歐洲也都出現類似情況。專家們分析蜂群減少的原因可能包括氣候變化、寄生蟲瓦蟎，及新菸鹼類農藥。新菸鹼類是目前世界上最常用的農藥，這種農藥會始蜜蜂上癮，讓他們失去方向感無法飛回蜂巢，因而影響蜂群繁衍後代。

2018年4月，歐盟幾乎完全禁止新菸鹼類藥物，今年5月歐盟委員會更接受「拯救蜜蜂」的公民倡議，未來將有可能立法以更嚴厲的措施禁止農藥使用。另外委員會也將在未來三年內提供1.2億歐元支持歐盟養蜂業。

蜂蜜俄羅斯
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:20

土耳其首都有30萬流浪貓狗，為什麼卻沒狂犬病？

2019-07-23 10:50

《我們要去捉狗熊》！英國必讀童書狂銷900萬本的繪本魔力？

2019-07-23 08:30

反總督歧視 波多黎各歌手上街

2019-07-22 22:54

U值媒／中東情勢，台灣人應該怎麼看？

2019-07-22 18:39

女玩滑水道未交叉雙腿 水力衝擊下體子宮撕裂險送命

2019-07-22 18:12

影／「馬上」快閃秀特技 巴黎火車站送驚喜

2019-07-22 17:48

女兒持刀將母斬首 4歲侄子目睹全程

2019-07-22 16:24

西裔女作家被抗議「飛機上講西語」 乘客、空服員暖心舉動力挺

2019-07-22 12:53

悚！美國男子在沙灘與子女玩樂 突遭浪打斷頸身亡

2019-07-22 12:14

沒有樹的冰與火之國：冰島的「森林復生」大作戰

2019-07-22 09:57

英國喬治小王子6歲生日 最新「缺牙燦笑」照超萌

2019-07-22 08:33

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

志玲姊姊這點讓近半日人好羨慕…還曾驚動聯合國

2019-07-23 10:00

家人反對情傷分手 2年後看到親妹「訂婚照男主角」崩潰

2019-07-23 10:16

西裔女作家被抗議「飛機上講西語」 乘客、空服員暖心舉動力挺

2019-07-22 12:53

最純對戰！應召妹技能超強 客戶點名求戰《遊戲王》

2019-07-22 14:58

失蹤51年！法國潛艇「智慧女神號」終在地中海海底尋獲

2019-07-23 08:09

華郵：卡達雪崩式斷交2年 現在連境內乳牛都適應了

2019-07-22 14:11

夏威夷海域拍到罕見生物！外觀像小萌豬又像馴鹿

2019-07-22 16:01

京阿尼火災倖存者的記憶 他怒：我的夥伴已經回不來了

2019-07-23 09:29

英國男子相約愛丁堡喝一杯 酒醒之後「咦我在柏林」

2019-07-22 15:50

幾百萬桶伊朗石油堆在中國港口 未通海關不算違反制裁

2019-07-22 14:24

任正非：川普禁令 威脅不了華為

2019-07-22 13:40

英國準首相惹人嫌？2大臣求去 2位前首相心憂警告

2019-07-22 22:24

一年一度神秘「鹿聚會」現身奈良 上百頭鹿聚集萌翻網友

2019-07-22 12:45

韓媒：俄戰機入侵獨島領空 韓警告射擊

2019-07-23 10:42

有勇氣坐嗎 ？「邊緣人搖搖馬」背後原因曝光

2019-07-22 17:20

川普：一周內可打贏阿富汗戰爭

2019-07-23 02:29

消費實力驚人！這四個亞太國家 占全球旅遊支出近兩成

2019-07-22 21:26

買進40億賺進180億美元票房 迪士尼買漫威好眼光

2019-07-22 21:02

少女嗑藥誤吞老鼠藥身亡 父怒喊：會在供毒人腦裡放子彈

2019-07-22 22:10

安倍陣營勝選 南韓剉著等

2019-07-23 00:00

女玩滑水道未交叉雙腿 水力衝擊下體子宮撕裂險送命

2019-07-22 18:12

白宮聽取科技巨頭建言 為華為和美中貿易談判定調

2019-07-23 06:55

女兒持刀將母斬首 4歲侄子目睹全程

2019-07-22 16:24

新英相今揭曉 強生喊「準時脫歐」

2019-07-22 23:54

WSJ：全球央行紛紛降息 可能有風險

2019-07-23 00:11

川普承諾科技巨頭 會加速處理供應華為的申請

2019-07-23 08:07

餐廳鬧人力荒 老闆推出更誘人的待遇及福利吸引員工

2019-07-23 00:45

貿易戰效應 陸客荷包扁了

2019-07-23 00:04

印度登月探測器發射升空 挑戰成為美俄中後第四個登月國

2019-07-22 17:23

北京釋出多項善意 美中有望下月磋商

2019-07-23 00:01

貿易黑名單衝擊 華為旗下Futurewei裁撤逾600人

2019-07-23 09:25

華郵取得密件 指大陸華為疑違規暗助北韓

2019-07-22 22:20

北韓地方選舉投票率達99.98% 金正恩也參與

2019-07-22 15:24

川普批伊朗逮美間諜並非事實 龐培歐更砲轟說謊成性

2019-07-22 22:45

強生沒上任就被拉下來？ 閣員提動議將首相任命交付表決

2019-07-23 10:01

朱凱西咎由自取? 政治不正確遭殃?

2019-07-22 14:16

印度月球夢升空 探測器43天後登月

2019-07-22 18:13

科技股引領美股逼近紀錄高點 市場關注FANG財報

2019-07-23 07:05

「市場趨勢發生變化」 韓國德威航空部分飛日航班將停飛2個月

2019-07-23 09:06

雙方頻釋善意 陸媒稱：中美新一輪磋商即將重啟

2019-07-22 18:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top