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精緻偵查？前檢察官：警界的專案績效是最大敵人

港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

女兒持刀將母斬首 4歲侄子目睹全程

2019-07-22 16:24聯合新聞網 綜合報導

日前澳洲雪梨發生一起女兒弒母案件。女兒（左）在4歲的侄子面前，持刀將母親（右）斬...
日前澳洲雪梨發生一起女兒弒母案件。女兒（左）在4歲的侄子面前，持刀將母親（右）斬首。圖擷自雪梨晨鋒報
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澳洲雪梨發生一起駭人的女兒弒母事件！日前雪梨一名25歲的女子，因與母親發生爭執，一氣之下竟用數把刀子砍殺母親，甚至將她的頭顱砍下，並丟棄在鄰居的家中，恐怖場面還被年僅4歲的侄子目睹，警方獲報到場後，僅見母親滿身都是血，場面相當嚇人。

根據《雪梨晨鋒報》報導，這名25歲的女子潔西卡（Jessica Camilleri）20日晚間，在雪梨西區的一所住宅中，當著4歲的侄子面前，持刀殺害57歲的母親莉塔（Rita Camilleri）。警方指出，當潔西卡將母親殺害後，立刻打電話向警方自首，並向警方表示，她和母親打架並殺了她，因此需要幫助。警方到場後，潔西卡在鄰居家前院被捕，並被指控犯有謀殺罪嫌。

報導中也提到，潔西卡的律師表示，潔西卡患有嚴重的心理健康問題，包括雙向感情障礙、焦慮症以及一系列的精神相關疾病。潔西卡被捕後，甚至向警方聲稱自己需要就醫，由於殺害母親後，讓她無法移動手指，整個人都活在痛苦當中，因此她需要先「洗淨自己」才有辦法入獄。

對此，警方提到「這是警察不得不面對，最重要、最可怕的場景之一，也是一起重大的襲擊事件。」事後，潔西卡並沒有申請保釋，預計她將在下次出庭前，被帶到醫院接受心理治療與健康評估，警方也正在對此案件進一步調查中。

雪梨殺人
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