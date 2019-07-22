西裔女作家被抗議「飛機上講西語」 乘客、空服員暖心舉動力挺
西班牙文是美國第二廣泛使用的語言，不過卻有人在美國說西班牙語受到刁難。美國西裔女作家詹姆普里瑪客（Jamie Primak）日前在班機上用西班牙語與空服員交談，被同機旅客要求「不要再說西語」，不過機上乘客和空服員卻跟著開始講西語，貼心舉動為詹姆解圍。
美國《The Daily Dot》報導，16日早晨詹姆在飛往紐約的班機上與空服員用西班牙語對話，班機上一名男子以「現在還很早」為由，且用帶有種族歧視的言詞，要求詹姆不要再說西語。但其他乘客並未坐視不管，坐在這名男子隔壁的另一位男子與空服員也開始用西班牙語對談，讓詹姆事後在推特上說：「我從未像現在一樣想要站起來跳舞。」
推文下方有多名網友留言，許多網友表示他們雖然不會說西班牙文，但他們願意用他們其他會的語言或是僅會的一兩句西班牙語，在班機上對話讓這名男乘客難堪。也有網友好奇該名男子在聽到更多西班牙文後的反應，詹姆表示他應該是受不了所以戴上耳機。
種族歧視問題近期在美國延燒，14日美國總統川普在推特上發表希望「國會女議員回到他們原本的國家」，被其他民主黨議員抨擊發文有種族歧視。如今詹姆的故事，《The Daily Dot》文中寫道，詹姆及其他網友在推特上的回應，顯見越來越多人願意起身對抗種族歧視。
This man just asked me to “please stop speaking Spanish” on this plane to NYC (in his defense it’s very early and he’s racist) so the man next to him STARTED SPEAKING SPANISH and then the flight attendant and my GOD i have never wanted to get up and dance more than i do now.— Jaime Primak (@JaimePrimak) 2019年7月16日
留言