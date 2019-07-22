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西裔女作家被抗議「飛機上講西語」 乘客、空服員暖心舉動力挺

2019-07-22 12:53聯合新聞網 綜合報導

女作家在早晨的航班遇到有種族歧視的乘客，不過機上其他乘客和空服員卻開始說西語力挺...
女作家在早晨的航班遇到有種族歧視的乘客，不過機上其他乘客和空服員卻開始說西語力挺。圖取自ingimage
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西班牙文是美國第二廣泛使用的語言，不過卻有人在美國說西班牙語受到刁難。美國西裔女作家詹姆普里瑪客（Jamie Primak）日前在班機上用西班牙語與空服員交談，被同機旅客要求「不要再說西語」，不過機上乘客和空服員卻跟著開始講西語，貼心舉動為詹姆解圍。

美國《The Daily Dot》報導，16日早晨詹姆在飛往紐約的班機上與空服員用西班牙語對話，班機上一名男子以「現在還很早」為由，且用帶有種族歧視的言詞，要求詹姆不要再說西語。但其他乘客並未坐視不管，坐在這名男子隔壁的另一位男子與空服員也開始用西班牙語對談，讓詹姆事後在推特上說：「我從未像現在一樣想要站起來跳舞。」

推文下方有多名網友留言，許多網友表示他們雖然不會說西班牙文，但他們願意用他們其他會的語言或是僅會的一兩句西班牙語，在班機上對話讓這名男乘客難堪。也有網友好奇該名男子在聽到更多西班牙文後的反應，詹姆表示他應該是受不了所以戴上耳機。

種族歧視問題近期在美國延燒，14日美國總統川普在推特上發表希望「國會女議員回到他們原本的國家」，被其他民主黨議員抨擊發文有種族歧視。如今詹姆的故事，《The Daily Dot》文中寫道，詹姆及其他網友在推特上的回應，顯見越來越多人願意起身對抗種族歧視。

種族歧視
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