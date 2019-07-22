反總督歧視 波多黎各歌手上街

2019-07-22 22:54 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



波多黎各總督歧視言論遭揭露，當地民眾及歌手要求其下台。（Photo on Wikipedia under CC license） 分享 facebook 「你的歉意已被洪水淹沒，甚至在沒屋頂的房子裡！」波多黎各歌手自創饒舌歌曲，譏諷總督羅賽洛在颶風馬利亞來襲後毫無作為。此外，13日賽洛與內閣的談話被揭露，充滿對同性戀及女性的歧視言論也引發爭議。羅賽洛雖已向波多黎各人民致歉，但他堅稱不會辭職，會擔任總督一職至2021年期滿。

歌手加入示威遊行

據《衛報》報導，美國自治領地波多黎各的人民已盤踞聖胡安（波多黎各首府）抗議超過一星期，民眾在歌手的帶領下大唱「辭職吧！瑞奇！」，總督羅賽洛為自己的行為負責。雷鬼界巨星壞痞兔、饒舌歌手雷納與知名作曲家伊莉娜為此遊行在Youtube上發行歌曲，要求總督下台，至今已吸引超過450萬點閱率。

為了參加遊行，許多歌手取消自己的行程，為母國的民主發聲。伊莉娜表示「我們的人民已經對政治問題漠視太久了。我們想相信政府代表民意，但現實是殘酷的」。歌壇巨星馬丁因身為同性戀遭羅賽洛批評，決定結束自己的歐洲巡迴演唱會，與人民共同站在街上抗議。

總督歧視嚴重

根據《BuzzFeedNews》指出，調查報導中心（CIR）13日揭露羅賽洛與內閣成員的談話內容，其中包含許多反同性戀、厭女言談，羅賽洛甚至曾經嘲笑2017年喪命於颶風馬利亞的人民。對此，他在臉書上直播說，「我很抱歉犯下這些錯誤，我聽見你們的心聲了」。

自從談話內容被揭露後，兩名內閣成員已請辭，羅賽洛則表示自己不會下台，但會繼續尋求波多黎各人民的原諒。美國民主黨總統參選人卡斯特羅表態說，羅賽洛對待人民的態度，已清楚證明他不適任總督一職，認為羅賽洛應該要下台。

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