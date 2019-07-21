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日女高中生倡35歲單身要交「單身稅」 網嗆：獨身沒問題

2019-07-21 21:51香港01 記者謝茜嘉／報導

17歲女高中生提出「單身稅」概念。（「Nスタ」新聞截圖）
17歲女高中生提出「單身稅」概念。（「Nスタ」新聞截圖）
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單身率攀升、不婚主義、孤獨死加劇的日本社會，令少子化的問題愈趨嚴重，政府面對勞動力下降亦十分頭痛。近日有名17歲的女高中生就在課堂發表「政見」，認為應推行「獨身稅」，強制35歲以上、月入30萬日圓（約2.1萬港元）的單身者，每月須繳1萬日圓（約725港元）稅項，惹來熱議。有人反駁她：「不是想單身才單身的啊！」亦有人憂慮：「那麼離了婚的人怎麼辦？」

日本TBS電視台的新聞節目「Nスタ」在於上周一（15日）前往東京一所高中採訪，趕在眾議院選舉日之前，了解年輕一代對政府的看法。其中一位名為「速水えりい」的17歲女同學，就在政治和經濟課中發表意見，提倡日本政府應該向35歲以上、月入30萬日圓（約2.1萬港元）的單身人士徵「獨身稅」。

節目播出後，其言論隨即「炎上」引起爭議，有網民質疑該女高中生不知社會疾苦，「17歲講出這種話還真厲害啊！你現在餐費、學費、房間、水電都靠父母養才能這樣說啊」、「我不想被一個17歲的孩子說交獨身稅，請在獨自工作後告訴我」。

有網民則表示，「我有自由選擇結婚和組織家庭與否，小妹妹在說甚麼啊」，有人就提出問題：「那麼離了婚的人怎麼辦？」亦有人指如實行政策，有機會增加假結婚的個案，憂慮會製造更多社會問題。

延伸閱讀：

日本餐廳貼心設「一人卡位」　專為單身狗配備WiFi、插頭消磨時間

單身工程師月入6.8萬住私樓　開PO徵女友　網民指一個條件最致命

文章授權轉載自香港01》

假結婚頭痛香港
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