大馬雙子星塔設計師逝世 享耆壽92歲

2019-07-21 15:48 世界日報 編譯中心／綜合20日電



設計大馬雙子星塔，西薩裴利逝世享耆壽92歲。 法新社 分享 facebook 負責設計馬來西亞雙子星大樓等知名建築的美籍阿根廷建築師西薩裴利（Cesar Pelli），他的家屬透露，西薩．裴利已在19日過世，享耆壽92歲。

阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）在推特（Twitter）發文：「我想要向才華洋溢的西薩裴利的親朋好友致哀。他在全世界留下的作品遺產，是所有阿根廷人的驕傲。」

西薩裴利自阿根廷圖庫曼大學（University of Tucuman）畢業後，於1952年前往美國深造。

他在1977年至1984年間擔任耶魯大學建築學院院長，他榮獲的眾多殊榮中，包含美國建築師協會（American Institute of Architects）金牌獎。

西薩裴利最廣為人知的成就即為馬來西亞首都吉隆坡雙子星大樓（Petronas Towers），這棟高452公尺的建築1998年完工，一度是世界最高摩天大樓。他的作品還包括全球數十座劇院和文化中心，並於1984年監督紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）的擴建。