京都動畫擬拆建物 改建公園立紀念碑

2019-07-21 15:41 世界日報 編譯中心／綜合20日電



京都動畫擬拆除火場建物，改建公園立紀念碑。 美聯社 分享 facebook

被動畫迷暱稱「京阿尼」的日本「京都動畫」工作室18日遭41歲犯嫌青葉真司縱火，釀34死慘劇。「京都動畫」社長八田英明說，希望早日拆除火場建築物，並思考將現場改建成公園樹立紀念碑。

日本朝日新聞報導，有關縱火現場的第一工作室，八田說，相信附近居民也有人不想再看到這棟建築物，希望能早日進行相關措施後拆除。

他說，目前僅是個人想法，如果可能的話，希望能將現場改建成公園，並樹立一個紀念碑。

談到很多海內外粉絲親赴現場獻花，八田說，這些粉絲及捎來的溫暖訊息，都是他的精神支柱。有民眾將信夾在花束中寫到，「請走出痛苦與悲傷，製作出好的作品」，聲援「京都動畫」。

NHK報導，青葉真司因為受到嚴重燒傷，遲未好轉，上午已轉送到大阪專精燒傷醫療的大學醫院救治。

警方上午也在八田等相關人士陪同下，進入火場進行鑑識。

據報導，青葉真司事前幾日曾經多次在現場附近出現，懷疑是預先踩點準備襲擊；對此，八田說，之前沒聽過青葉真司這個名字，青葉也不曾造訪過總公司或工作室，「不記得有在公司郵件上看過這個名字」。

警方研判，這起縱火案可能是青葉單方面對「京都動畫」抱持恨意所犯下，正在進一步調查。