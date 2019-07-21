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埃及護士扮醫生做割包皮手術 1個月大男嬰被迫切陰莖保命

2019-07-21 09:16香港01 記者安祖娜／報導

剛出生男嬰被迫切陰莖保命，示意圖與新聞當事人無關。圖／ingimage
剛出生男嬰被迫切陰莖保命，示意圖與新聞當事人無關。圖／ingimage
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醫護人員的工作牽涉人命，一個錯誤的決定隨時影響病人一生。埃及近日發生嚴重醫療事故，一名未經訓練的護士竟假扮醫生，為一名一個月大男嬰進行割包皮手術。男嬰手術後傷口嚴重感染，其父帶愛兒求醫時被醫護人員諷刺「快來帶走你的女兒」，才知到兒子被迫切去陰莖保命。涉事護士事後被捕，當地的衛生部副部長受訪時表示護士已認罪，案件仍在調查。

外國傳媒報道，來自埃及開羅的哈邁（Ashraf Helmi）日前帶1個多月大的兒子到當地一醫院接種疫苗，期間家人說服他讓兒子接受割包皮手術，哈邁遂繳付了50埃及鎊（約台幣100元）診金。

一名自稱是醫生的醫護人員之後帶哈邁的兒子到急症室，而非手術室動手術，哈邁特意留在現場，「我需要確保我在場，因我曾聽聞那裏的外科手術質素拙劣」。手術完成後，哈邁發現兒子傷口的紗布包得太緊，向「醫生」提出質疑，惟對方竟怒稱：「我知道我在做甚麼！」

哈邁發現，兒子陰莖於手術後異常腫脹，即時帶他到另一醫院求醫，但竟在該醫院見到為兒子做手術的護士，感到非常可疑。數日後，兒子的傷口出現嚴重發炎癥狀，哈邁再次帶他到醫院接受手術，完成後有醫護人員諷刺他稱「快來帶走你的女兒」，他才知道醫生為幫男嬰保命，不得不切除其陰莖。

當地的衛生部副部長事後向傳媒表示，涉事護士已被拘留，指她承認假扮醫生為男嬰做手術，執法部門將進一步調查案件。

延伸閱讀：

包皮割到一半被拍醒講價　「傷口還在流血」　超黑仔無奈加錢

美醫護割初生嬰包皮　誤割部分陰莖放雪櫃唔駁返　家屬獲賠2.4億

文章授權轉載自《香港01》

手術醫護人員埃及陰莖
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