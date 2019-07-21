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登月50週年 美義俄太空人升空飛往國際太空站

2019-07-21 05:31中央社 哈薩克貝康諾20日綜合外電報導

美國、義大利俄羅斯太空人今天升空飛往國際太空站（ISS），發射升空時間適逢美國阿波羅11號（Apolo 11）登陸月球滿50週年紀念日。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）太空人斯科沃佐夫（Alexander Skvortsov）、美國航空暨太空總署（NASA）太空人摩根（Andrew Morgan）以及歐洲太空總署義大利籍太空人帕米塔諾（Luca Parmitano）於格林威治時間16時28分，自哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）升空飛往國際太空站，預定6小時後抵達。

NASA TV評論員讚揚這是在貝康諾熾熱天候下的一起「典範式發射」，今天當地白天氣溫高達攝氏43度。

這次發射升空日期恰逢NASA太空人阿姆斯壯（NeilArmstrong）和艾德林（Buzz Aldrin）於1969年7月20日登陸月球滿50週年紀念日，當時標誌著美國在與蘇聯的「太空競賽」中取得勝利。

今天升空的3名太空人當中，只有53歲的斯科沃佐夫，於人類首度登陸月球當時已出生了。43歲的摩根則是首次執行太空飛行任務。

1969年成功登月歷經50年後，即使在國際太空站上如今強調的是跨國合作，俄羅斯和西方國家仍從事太空競爭。

太空人義大利俄羅斯
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