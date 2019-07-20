美國前蘇聯太空競賽角力 人類登月滿半世紀

2019-07-20 22:38 中央社 華盛頓20日綜合外電報導



半個世紀前的今天，美國太空人阿姆斯壯與艾德林成為人類史上首批登陸月球的先驅，當時全球有5億人守在電視機前見證這歷史性的一刻。

阿波羅11號（Apolo 11）任務成員阿姆斯壯（NeilArmstrong）與艾德林（Buzz Aldrin）駕駛登月小艇「老鷹號」（Eagle），於格林威治時間1969年7月20日晚間8時18分降落在月球。

約莫6小時後，也就是格林威治時間21日凌晨2時56分，阿姆斯壯的左腳踏在月球表面，並說：「這是我個人一小步，卻是人類一大步。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）數週來籌備紀念人類登月滿50週年而忙得不可開交，包括在全美各地舉辦各項展覽與活動，不過位於佛羅里達州卡納維爾角的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），以及德克薩斯州休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）的紀念活動最受矚目。

就在今天，美國副總統彭斯（Mike Pence）將在甘迺迪太空中心發表演說，當年阿姆斯壯、艾德林和柯林斯（Michael Collins）就是從這裡搭乘火箭升空展開登月之旅，這3人都是1930年出生。

彭斯今年3月發表重要的太空演說，造成太空產業界極大震撼，當時他宣稱，人類重返月球的期限要提前4年，也就是從2028年提前至2024年。

在美國慶祝阿波羅11號的劃時代任務滿50週年之際，當年任務成員僅剩艾德林和柯林斯健在，現年88歲的柯林斯比較活躍，並經常樂意分享當年任務的點滴回憶。

柯林斯18日出席華府一場活動時，他說近距離目睹月球令人驚嘆，「當我們繞行並看著（月球），喔，真是個令人瞠目結舌的球體」。

當年阿姆斯壯與艾德林踏上月球表面，柯林斯則留守在月球軌道上的母艙哥倫比亞號（Columbia）與地球的控制中心保持聯繫。

柯林斯表示：「我告訴任務控制中心說：『嘿，休士頓，整個世界就在我的窗戶裡』」

藉由太空人登陸月球，美國在太空競賽取得最終勝利，美國在最初的太空競賽輸給前蘇聯，因為前蘇聯最先把人造衛星和太空人送上太空。

美國登陸月球的斥資規模，只有興建巴拿馬運河（Panama Canal）及製造原子彈的曼哈頓計畫（Manhattan Project）可比擬。1961年時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）宣布展開登陸月球計畫，而登月計畫部分是受到了古巴豬灣（Bay of Pigs）危機的刺激。

由於當年冷戰時期，美國與前蘇聯兩個超級強權爭奪全球霸主地位，美國太空人登月不僅是技術領域的重大成就，也是外交方面的一大勝利。