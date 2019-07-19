日本幼稚園午餐吃「流水珍珠」 學童夾到崩潰：好快

2019-07-19 19:39 香港01 記者卡洛兒／報導



日本幼稚園生大玩「流水珍珠」爭奪戰。（影片截圖） 分享 facebook 珍珠奶茶本來是台灣名物，近年卻令日本人瘋狂起來，甚至進化成「珍珠啤酒」、「麻婆珍珠」、「珠珠火鍋」等趣怪料理，連幼稚園學生的飯後點心也是「流水珍珠」，看着孩子們爭相試夾圓圓的珍珠，有網民直呼相當治癒。

嫁到日本四國愛媛縣的台灣人妻吳媽媽，近日在「爆廢公社」上傳兩段趣味影片，只見幼童午飯時間吃完流水麵後，媽媽為了將「台灣的珍珠發揚光大」，就將一大匙的珍珠倒進水管中，讓他們爭相用筷子夾食珍珠，但由於圓碌碌的珍珠不太好夾，孩子們一直喊「無理」，甚至連平時較文靜的學童也玩到崩潰，「一直喊好快夾不到」。

吳媽媽接受媒體訪問表示，早上一起來就煮一大盤珍珠，由於日本人很喜歡台灣美食，當時跟幼稚園校長說要玩台灣珍珠時，園長覺得這是一個訓練眼力手力的好機會，就讓她跟小孩一起歡樂，「連日本在地人看到都覺得好有趣想參與」，而且當天活動反應熱烈，「小孩很開心，一直喊要加碼再玩一次」。

帖文獲得超過1.5萬人讚好，網民看完影片都直呼「超治癒」，又指孩子太可愛了，應該用湯匙或拿網撈，又有人看得傻眼「日本人到底多愛珍珠呢？」

影片曝光超過1.3萬人點閱，網友們看完影片直呼超療癒，紛紛留言「要用湯匙啦！孩子們都好可愛」、「夾了一大坨起來，最後只有一顆」、「台灣珍珠！萬歲！」、「流水珍珠，我應該也夾不到」、「日本人真是超愛珍珠的」。

延伸閱讀：

【貓與小孩】男孩示範使用貓籠「正確方法」 網民激讚：有前途

【日本綜藝】飲珍珠奶茶都有標準 嗌少冰點解係必需？

文章授權轉載自《香港01》