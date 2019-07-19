史丹福大學：氣候、洋流變化 致巨型魷魚業衰落

2019-07-19 16:27 世界日報 記者梁雨辰／史丹福報導



曾為墨西哥帶來巨大利潤的巨型魷魚業衰落，罪魁禍首至今仍是謎。史丹福大學領導的新研究近日發表在「海洋科學雜誌」上。研究發現，氣候模式和海洋條件的變化是導致其衰落的原因之一。這也給加利福尼亞灣的海洋生態系統和依賴漁業的經濟體帶來了威脅，為其他地方敲響警鐘。

人文科學院生物學教授吉利（William Gilly）是該研究的作者之一，他表示，在許多方面，魷魚具有獨特的適應性生存策略，是環境變化的哨兵。該研究主要作者、史大研究生弗羅利（Timothy Frawley）表示，巨型魷魚的情況表明，整個東北太平洋的海洋生物和生態系統都受到了重大影響。

史大校園網稱，這些大型食肉動物也被稱為洪堡魷魚（Humboldt squid），是世界上最大的無脊椎動物漁場捕捉的目標，在秘魯、智利和加利福尼亞半島進行商業捕撈。墨西哥第四大漁場——加利福尼亞灣巨型魷魚漁場在2008年雇用了1500多艘漁船，但到2015年則完全衰落，到目前都沒有復甦的跡象。

研究人員發現，過去十年中，加利福尼亞灣長期存在的洋流和環流模式已發生變化。此前，聖嬰現象（El Nio）導致的溫暖海水對大型魷魚來說是不適宜生存的，聖妞現象(La Nia)則使該海域生態系統得以恢復。

近年來，聖妞現象明顯消失，導致該地區的熱帶水域日益增多，適合魷魚和牠們獵物生存的水域越來越稀缺。

為了應對新的環境，魷魚限制了生長，縮短了壽命，並更早地繁殖，導致魷魚體型變小，更難捕捉，漁業利潤減少，該地區魷魚捕魚業關閉。