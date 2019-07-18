阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身

2019-07-18 17:27 中央社 美國亨茲市17日綜合外電報導



前太空人艾德林是第2位踏上月球的人類，由於他先前未和當年登月行動的夥伴一同參與發射台紀念活動，引發外界揣測他是否出席今晚在阿拉巴馬亨茲市的活動。

如今89歲的艾德林（Buzz Aldrin）已鮮少公開露面。當年和他一同執行阿波羅11號計畫的前太空人柯林斯（Michael Collins）昨天出席阿波羅11號紀念活動時，艾德林並未出席。

艾德林婉拒和柯林斯重返當年發射火箭的佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），兩人原應連袂出現在航空暨太空總署電視台（NASA TV），紀念阿波羅11號發射升空50週年。

登月行動的任務指揮官阿姆斯壯（Neil Armstrong）是史上首位踏上月球的人類。他於2012年去世，享壽82歲。

然而，就在今天晚間6時45分，艾德林現身於亨茲市雄偉的太空及火箭中心，身穿藍色格紋西裝，打上印有美國國旗的領帶，以及星條旗襪子。

艾德林向圍繞他的晚宴與會者說「謝謝」，但是他們出於尊敬，都保持一定距離。面對這般偶像級人物，群眾試圖克制他們的情緒。

艾德林偶爾露出緊張的微笑，向那些鼓起勇氣接近他的人說「你好」和「好啊」。其中一名活動承辦人利用擔任艾德林導引人員的機會，請求艾德林與他的家人合照。

就座前，艾德林一路上緊握女友佛瑞（Anca Faur）的手，過程中也幾度因喘不上氣而停下來，扶著椅背稍作休息。

艾德林上台發言時表示：「我們國家現在需要的是下一階段的太空聯盟－意即聚集所有有能力的實體、太空機構和其他貢獻者。」