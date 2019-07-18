少年派對強暴少女案 美法官稱：他來自好的家世背景 不該被判重刑

美國新澤西州一場睡衣派對，一名16歲少年在地下室強暴了另一位少女。案件呈報到家事法庭上後，法官卻說，該名少年家世背景優良，有大好前程，不該被判重刑。示意圖，與該事件無關。圖擷自 pixabay.com/ 分享 facebook

先前在在美國新澤西州一場睡衣派對上，有位16歲少年在地下室強暴了另一位少女。案件呈報到家事法庭上後，法官卻說，該名少年家世背景優良，有大好前程，不該被判重刑。

其實這已經不是第一個案例。在這個崇尚高等、保護特權的社會價值觀之下，我們通常會先相信位高權重者，並且說服自己，如果他被判罪，是社會的損失。

在法官一席話下，被害者少女的身體權益蕩然無存。

在社會地位面前，身體人權從不平等。

在美國新澤西州一場睡衣派對上，有位16歲少女在酒後被一名同齡少男性侵。事後這名少年將當下拍攝的影片與朋友分享，並說到「當你的初夜，是強暴」（“When your first time having sex was rape.”）。

一年前在家事法庭上，法官表示這並不構成強暴。他認為所謂性侵，應該是一個陌生人用槍指著你逼你就範才算。他接著提到，這名少年來自一個好的家庭，也就讀優秀的學校：「他成績很好、是鷹級童軍 [註1]，將來可以進入排名大學。」因此，我們不應對這名少年以成年性侵重罪起訴，這會毀了他的美好前程。

近期這個案件再次被關注，法院斥責該名法官對青少年的「特權」行使。

我的身體是否平等，首先跟我的社會地位相關

這名法官要檢查官與受害少女家人解釋，施壓式的指控會毀了這個男孩的一生。言下之意，一個「小女生」不該阻擋有為青年的大好人生。於是在一個社會菁英思考邏輯下，女孩的身體權益被消失了。

在女性主義者伊蓮娜．西蘇提出的「父權二元思考」理論中，指出在父權價值的系統中擁有對比優劣位階存在 [註2]。在這次事件法官的發言中，可以看到邏輯中心主義如何勾結著陽具中心主義，合力壓迫在中心以外的所有非菁英者——他們是社會的反面教材，可以被負面化，或者消失。

西蘇提醒，當一個詞組要取得意義時，它必須要摧毀另一個。於是，當法官試圖透過少年的家事背景與前景，否定少年的行為「構成強暴」；同一時間，他也否定的少女「遭遇強暴」。（推薦閱讀：【性別觀察】抵死反抗、事後氣憤？法院判決的七種性侵害迷思）

法官必須刻意建構沒有人在這場事件當中受到傷害，沒有人有所損失，只因為法官擁護了少年的菁英社會地位。雖然事件還未成果，我們也持續等待並關注。但可以看到的是，這個案件背後道出的某種社會真相——我們一直暴露在一個崇尚高等、保護特權的社會價值觀底下。於是，人權有了位階高低之分。

而若論強暴事件本身，「權勢的行使」也是我們熟知的常態。從台灣輔大教授沈清楷被指涉約會性侵、日本伊藤詩織遭安倍首相御用傳記作者性侵、韓星張紫妍被迫多次提供性服務等，洋洋灑灑，我們還可以繼續列舉。從教育界、政治界到娛樂圈，上位者對下位者侵害，不是慾望，更精準的是權力的行使。強暴的現場，也在應驗一場學歷或社經地位的區隔與結果。（共同關注：【性別觀察】談校園權勢性侵：#METOO 時代，愛是共識，不是假設）

張亦絢的小說《永別書》裡說過一段話，在古老埃及文化中，法老可以亂倫而不以亂倫論，因為法老不被視為人，他是高於人的，因此擁有犯罪的特許。在法官的辯證裡，他提出該名少年是少年，而且是有前途的少年，不應以成人強暴罪名定案。這兩者間的共通性在於「特權」的行使——在這個世界上，有人是高人一等的，他們不在法律規範內的；因為他們為某種社會身份地位所背書，而能夠自成一種法規。

他們本身就是一種法，足以無視於原本的法，因為這個世界，永遠有人在原諒他。

「讓他有罪，是社會的損失」為何我們通常選擇相信位高權重者？

2017 年，數十名女性指控自己曾遭製片哈維．溫斯坦性騷擾或性侵；2018 年，導演盧貝松被舉報曾下藥性侵女演員；再更早以前，伍迪．艾倫就被養女報案性侵，但當時法院並未上呈。

事件曝光當下，流言四起，有人討論我們如何在認同他的才華背後，同時注視著他的敗壞私德？兩者之間的關聯是什麼，它應該要如何被連動與審視？你唯一可以想像的是，當你知道拍片現場的有暴力與不安，你便再也無法再螢幕那頭繼續坦然凝視。（延伸閱讀：【性別觀察】盧貝松與伍迪艾倫，該怎麼看待遭控性侵的導演們？）

但我們同時知道的是，在這些案例當中，皆尚未有人被法院定罪。當初的驚駭與憤慨，我們會就此淡化或遺忘嗎？也許我們永遠不要小看，人對於名望才華的追求，其實往往大過於人性。

「要問為什麼人類社會中，人類如此『愛惜』他們的強暴犯，必須要問人類，我們真的喜愛平等嗎？我們真的能革除，想要高人一等的野心與虛榮嗎？」－張亦絢《永別書》

回到少年強暴事件，法官在庭上提到少年的家世背景優良，他將有很好的未來，不應對他定重罪，阻礙他社會可能的有的貢獻，一舉掩蓋少年性侵他人行為本身的社會戕害。這些話語背後指涉的是，你相信有權力者，會是讓這個世界更美好的來源。而在這個「相信」背後，其實也是我們自我對社會地位、名聲渴望的投射－－你沒有放棄過虛榮本身；你透過珍愛、原諒這個加害者，去盜取所謂珍愛這個世界的方式。你認為如此一來，他，這個世界，或者你自己，都將因此而更加美好。

然而我們沒有看見的是，當受害者在累積，傷害被置棄在檯面之下；世界並沒有更好，你所看到的都只是表象。你害怕的「有所損失」，其實只是人性裡愛慕虛榮的投射與表象。

溫斯坦、盧貝松、伍迪．艾倫的確擁有藝術才華，美國新澤西州的性侵加害者少年也的確是學業上的優秀表現者。然而他們的天份或智慧，原就不應是暴力行使的藉口，或被原諒的準則。如果他們之所以可以行使暴力，是社會權力不平等結構本身所造成的，那在法制面前，就更加要落實擁護平等與人權。

於是，如果我們就是暴露在一個高舉身份地位的社會當中，要如何能不讓更多人成為相對被消失的犧牲者？我們期待的是從司法、媒體，甚至到個人，都應關注這個世界的每一個幽暗角落；你會在付諸平等價值的同時，也把自己從那一個個失落的人性裡，給拯救回來。

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[註 1] 鷹級童軍（Eagle Scout）是美國童軍的童軍階段計畫中，所能拿到的最高成就或進程。

[註 2] 托莉．莫（Toril Moi）著，王奕婷譯，《性/文本政治：女性主義文學理論》（台北：巨流圖書，2005 年），頁 123-125。

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少年派對強暴案 美國法官維護加害者：「他來自好的家世背景，不該被判重刑」